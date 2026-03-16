Madagascar: Antananarivo - Ramanantsoa assure les affaires courantes

14 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Les affaires courantes. C'est ce que Harilala Ramanantsoa, maire sortante d'Antananarivo, assurera jusqu'à la passation avec celui ou celle qui lui succédera. C'est elle-même qui en a fait part à la presse, hier, au Palais de la ville de la capitale, à Analakely.

Selon les explications de l'ancienne édile de la Ville des Mille, «je n'ai pas encore été notifiée de cette décision, que ce soit par le Conseil, le ministère de tutelle ou le préfet d'Antananarivo. Il n'y a pas encore eu de passation non plus. Aussi, en attendant, je vais assurer les affaires courantes. Je ne prendrai donc pas de décision majeure, ni d'engagement au nom de la Commune d'Antananarivo».

Dans une décision prononcée, lundi, le Conseil d'État annule l'ensemble des voix obtenues par la liste conduite par Harilala Ramanantsoa, maire de la capitale. Il casse et annule également les résultats des élections du maire et des conseillers municipaux, et ordonne la tenue de nouvelles élections du maire et du Conseil municipal pour la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA). Bien qu'elle indique ne pas en être notifiée jusqu'ici, Harilala Ramanantsoa affirme qu'elle «se soumet à la décision de la Justice».

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La décision du Conseil d'État découle d'une requête déposée par Tojo Ravalomanana, candidat du parti «Tiako i Madagasikara» (TIM), aux municipales du 11 décembre 2024, à Antananarivo. C'est via la déclaration faite à la presse, hier, que la maire sortante a réagi pour la première fois au verdict prononcé, lundi. Elle conclut cette sortie médiatique en soulignant les défis qui restent à relever pour redorer le blason de la Ville des Mille. «Antananarivo n'appartient pas à une seule personne, ou bien à un mandat. Antananarivo a son histoire et son avenir. Antananarivo nous appartient à tous», conclut-elle.

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