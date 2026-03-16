Madagascar: Basketball - FIBA 3X3 Cha,pions Cup - Les deux Ankoay s'inclinent d'entrée en Thaïlande

Les sélections nationales malgaches de basketball 3x3 ont entamé la FIBA 3x3 Champions Cup, disputée en Thaïlande, par deux défaites.

Pour leur entrée en lice au tournoi de basketball 3x3 de la Fiba 3x3 Champions Cup, qui se joue actuellement en Thaïlande, les Ankoay masculins se sont inclinés face à l'Australie puis aux États-Unis, tandis que les dames ont également subi la loi de la formation américaine.

Les Ankoay masculins ont démarré la compétition par un premier duel accroché contre l'Australie. Les Ankoay masculins ont démarré la compétition par un premier duel accroché contre l'Australie. Les deux équipes ont engagé une bataille intense dès les premières minutes, avec un score de parité de 5-5 après environ deux minutes trente de jeu.

Madagascar a tenté de rester au contact malgré quelques occasions manquées, dont un lancer raté d'Anthony à moins de cinq minutes de la fin. Les Malgaches ont toutefois réussi à recoller au score (12-12) avant d'égaliser encore à 14-14 grâce à Elly. Arnold a même permis aux Ankoay de passer brièvement devant (17-16), relançant totalement la rencontre.

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Mais les Australiens ont su gérer les dernières minutes avec davantage de réalisme. Profitant de quelques imprécisions malgaches, dont un lancer manqué de Livio, ils ont accéléré pour conclure la partie sur une victoire 21-17.

Lors de leur deuxième match, les Ankoay masculins affrontaient les États-Unis, avec Livio dans le rôle de capitaine. L'entame a été compliquée pour Madagascar, marquée par deux tirs manqués du capitaine. Après une minute de jeu, le score était encore de 1-1, mais les Américains ont rapidement pris le contrôle de la rencontre.

Carence en taille

Avec une adresse supérieure et une défense efficace, les États-Unis ont creusé l'écart (8-3 puis 9-4). Les Malgaches ont tenté de réagir, notamment grâce à un panier de Livio pour réduire la marque à 10-14, mais l'écart s'est ensuite rapidement accentué. Les Américains ont terminé la rencontre sur un rythme élevé pour s'imposer nettement 22-11.

Au classement provisoire, les Pays-Bas occupent la première place, suivis par les États-Unis et l'Australie, tandis que Madagascar se retrouve quatrième.

Chez les dames, la rencontre contre les États-Unis a également été difficile. Le quatuor malgache composé de Sambatra, Sarobidy, Sydonie et Christiane avait pourtant bien débuté, Sambatra inscrivant le premier panier de Madagascar. Mais les Américaines ont rapidement imposé leur rythme.

Après moins de deux minutes de jeu, elles menaient déjà 4-1 avant d'accentuer progressivement leur avance (10-3 puis 14-4). Malgré la combativité des Malgaches, l'écart s'est creusé au fil des minutes jusqu'au score final de 21-5 en faveur des États-Unis. La différence de gabarit s'est fait ressentir tout au long de la rencontre du côté des Ankoay dames. Les Ankoay tenteront de tirer les enseignements de ces défaites pour mieux rebondir lors de leurs prochaines sorties dans l'après-midi de samedi.

« Pour rivaliser contre les grandes nations du basketball, Madagascar doit chercher des joueurs et joueuses de grande taille », confie Mandresy Heriniaina, supporter des Ankoay de 3x3.