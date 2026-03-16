Madagascar: Basketball Smatchin - Nytsiaro Lalaina, coach de l'équipe féminine de l 'IUM - « L'objectif est de conserver le titre »

interview

Championnes en titre du tournoi de basketball Smatchin, les basketteuses de l'université IUM remettent leur titre en jeu. Le coach de l'IUM, Ny Tsiaro Lalaina Randrianjatovo, partage son avis et la vision de son équipe.

Coach Ny Tsiaro Lalaina, dans quel état d'esprit votre équipe aborde-t-elle cette nouvelle édition de Smatchin 2026 en tant que championne en titre ?

« Nous abordons ce tournoi avec beaucoup de détermination et d'humilité. Être championnes en titre est une fierté pour l'IUM, mais aussi une responsabilité. L'équipe est prête, très concentrée et pleinement consciente de l'objectif : défendre notre titre et aller chercher une troisième étoile, après nos victoires en 2024 et 2025. »

Le règlement n'autorise pas l'alignement des joueuses évoluant en N1A, or l'IUM en compte au moins deux dans ses rangs. Comment avez-vous géré cette situation ?

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« Nous respectons évidemment le règlement du tournoi. Nous avons donc constitué notre effectif avec les joueuses éligibles. Cela ne change pas notre ambition. C'est aussi l'opportunité pour d'autres joueuses de montrer leur valeur et de prouver la force de notre collectif. Nous sommes prêtes avec un effectif capable d'aller loin. »

Avec ces absences, pensez-vous que l'effectif actuel possède suffisamment de ressources pour rester compétitif tout au long du tournoi ?

«Absolument, j'ai totalement confiance en notre équipe. Même avec ces absences, l'équipe reste solide et compétitive. Les joueuses ont travaillé ensemble et sont prêtes à relever le défi pour représenter dignement l'IUM.»

Plusieurs équipes semblent ambitieuses cette année. Quels seront selon vous les principaux adversaires de l'IUM dans la course au titre ?

« Cette année encore, le niveau sera élevé et plusieurs équipes affichent de l'ambition. Nous respectons tous nos adversaires, car chaque équipe peut créer la surprise. Mais nous connaissons aussi la valeur de notre équipe. Nous sommes prêtes à affronter n'importe quel adversaire. Notre priorité est de rester concentrées sur notre jeu et d'imposer notre rythme. »

Quel message souhaitez-vous adresser à vos joueuses et aux supporters de l'IUM avant le coup d'envoi de ce tournoi ?

« À mes joueuses, je veux dire de rester soudées, de jouer avec confiance et de tout donner sur le terrain. Je suis fier de leur engagement et de leur esprit d'équipe. À nos supporters, je veux dire que vous êtes notre sixième joueuse sur le terrain. Porter le maillot de l'IUM est un honneur, et nous comptons sur votre ferveur pour transformer chaque match en une étape vers le sacre final. »