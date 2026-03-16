Madagascar: Colonel Michael Randrianirina - « Disposer de personnes compétentes, un atout majeur pour la nation »

L'Université d'Itasy a accueilli hier la cérémonie officielle d'ouverture de l'année universitaire 2025-2026 pour les universités publiques et les Instituts Supérieurs de Technologie (IST) de Madagascar.

La cérémonie d'ouverture de l'année universitaire 2025-2026 pour les universités publiques et les Instituts Supérieurs de Technologie (IST) à travers le pays s'est tenue hier à l'Université d'Itasy. L'événement s'est déroulé en présence du président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, accompagné de son épouse et de ses conseillers. Cette initiative illustre la volonté de l'État de renforcer la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche à Madagascar.

Lors de son allocution, le président de la Refondation a souligné que « l'événement n'est pas une simple formalité. Cette cérémonie symbolise l'encouragement à l'apprentissage et au développement de nos jeunes, ainsi que la promotion des valeurs de courage et d'effort. C'est un geste pour inspirer la jeunesse à suivre l'exemple de ceux qui s'investissent dans l'éducation ».

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Il a également insisté sur l'importance de la sagesse dans la formation des jeunes. « Posséder des connaissances et des compétences ne suffit pas. Il faut aussi faire preuve de sagesse, car une personne compétente sans sagesse peut devenir un obstacle à la recherche d'un bénéfice commun. Le changement commence par soi-même avant de pouvoir transformer les choses autour de nous », a-t-il affirmé.

Inauguration

La cérémonie s'est achevée par l'inauguration du « Village des Professeurs », une nouvelle infrastructure destinée à améliorer les conditions de travail et de vie des enseignants. Le bâtiment comprend 31 logements destinés aux enseignants. Par ailleurs, deux véhicules ainsi que des installations d'approvisionnement en eau et en électricité ont également été mis en place afin d'améliorer les infrastructures de l'Université d'Itasy et de répondre aux besoins des occupants.

L'Université de Soavinandriana avait débuté ses activités en 2015, en proposant aux étudiants de la région des programmes d'enseignement supérieur adaptés aux besoins locaux. Elle dépendait alors de l'Université d'Antananarivo avant d'obtenir son autonomie complète en 2019.

Aujourd'hui, l'Université d'Itasy poursuit son développement. Elle compte cinq établissements d'enseignement, dont l'Institut Supérieur de Technologie (IST), et propose plusieurs filières destinées à répondre aux besoins de formation des jeunes ainsi qu'aux exigences de développement de la région et du pays.

Selon les responsables de l'université, les nouvelles infrastructures devraient contribuer à améliorer l'environnement de travail et de recherche, tout en renforçant l'attractivité de l'établissement pour les enseignants et les étudiants. Grâce à ses infrastructures et à ses programmes modernisés, l'université ambitionne d'accueillir plusieurs étudiants, participant ainsi au développement académique et professionnel de la jeunesse malgache.

L'événement a réuni de nombreuses personnalités, notamment des représentants de la Présidence de la Refondation de la République, le Secrétaire général de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les présidents d'universités et les directeurs généraux des IST de Madagascar.