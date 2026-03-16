Madagascar: Transport - Le train urbain ajoute un départ supplémentaire

Un voyage supplémentaire sera désormais assuré chaque samedi sur la ligne ferroviaire urbaine. Cette mesure vise à offrir davantage de possibilités de déplacement aux usagers.

Le train urbain de la capitale assurera désormais un départ supplémentaire chaque samedi. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à partir de ce jour, selon l'annonce faite par le ministère des Transports et de la Météorologie, hier. Si un départ exceptionnel a été instauré samedi dernier, cette disposition se poursuivra chaque samedi.

Avec cet ajustement, les horaires de circulation du train seront réorganisés afin d'offrir plus de possibilités de déplacement aux passagers. Depuis la gare de Soarano, les départs seront programmés à 8 h 30, 11 h 30 et 16 h 00. En sens inverse, au départ de la gare d'Ambohimanambola, les trains quitteront la station à 9 h 45, 12 h 45 et 17 h 15.

L'instauration de ce voyage supplémentaire vise notamment à mieux répartir l'affluence des voyageurs durant la journée du samedi, période souvent marquée par une fréquentation plus importante. Les usagers qui se déplacent pour leurs activités professionnelles, commerciales ou personnelles pourront ainsi bénéficier d'une plus grande flexibilité dans leurs déplacements.

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À travers cet ajustement des horaires, les gestionnaires du train urbain entendent ainsi faciliter la mobilité des usagers tout en contribuant à fluidifier les déplacements au sein de la capitale.

Le train urbain pris d'assaut par les voyageurs

Samedi dernier a été marqué par une forte affluence sur la ligne ferroviaire. Selon les chiffres communiqués par une source auprès du ministère des Transports et de la Météorologie, le train a transporté 1 123 passagers à l'aller et 542 au retour durant la matinée. La fréquentation s'est poursuivie dans l'après-midi avec 438 voyageurs à l'aller et 485 au retour. Au total, 2 588 passagers ont utilisé le train au cours de la journée, confirmant une activité soutenue sur cette liaison ferroviaire.