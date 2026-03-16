Madagascar: Ra,adan - L'Eid al-Fitr fêtée et chômée le 20 mars

Un long week-end de trois jours. La journée du 20 mars 2026, correspondant à la fête de l'Eid al-Fitr, est fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire malgache, indique le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique dans un communiqué publié hier. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du décret n°2026-006 du 8 janvier 2026 et conformément au calendrier fixé par la communauté musulmane.

Le mois sacré du Ramadan a débuté le mercredi 18 février, marquant une période de jeûne et de recueillement pour les fidèles musulmans à travers le pays. L'Eid al-Fitr, qui célèbre la rupture du jeûne, est ainsi l'occasion pour les familles et les amis de se réunir et de partager des moments de convivialité.

Depuis 2018, cette fête religieuse est reconnue comme un jour férié pour tous les Malgaches, à l'instar de Noël et de Pâques pour les chrétiens. Si les musulmans vont profiter de cette journée pour une célébration avec leurs proches, les autres citoyens auront également la possibilité de faire une pause, marquant ainsi un temps de répit dans leur quotidien.