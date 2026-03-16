Madagascar: U-Magis part à la conquête du titre

Vice-champion de l'édition 2025, l'U-Magis entre en lice ce samedi à 11 heures face à l'Inscae, au Palais des Sports de Mahamasina. Une première sortie très attendue pour les basketteurs universitaires dans cette 12e édition du tournoi Smatchin Ao Tsara.

Le rideau se lève ce samedi sur la douzième édition du tournoi inter-instituts de basketball Smatchin Ao Tsara 2026. Pendant plus d'une semaine, du 14 au 22 mars, les meilleures formations universitaires du pays se retrouveront au Palais des Sports de Mahamasina et sur les terrains annexes pour tenter de décrocher l'un des trophées les plus convoités du basketball estudiantin.

Parmi les équipes les plus attendues figure l'U-Magis. Les basketteurs de l'établissement entament la compétition avec un statut particulier : celui de vice-champions de l'édition précédente. Battue l'an dernier par l'Essca d'Antanimena sur le score de 53 à 69 en demi-finale, la formation universitaire nourrit cette fois l'ambition de franchir un nouveau cap.

Pour cette entrée en matière, l'U-Magis, titrée en 2022 et 2024, sera opposée aux joueurs de l'Inscae ce samedi à partir de 11 heures au Palais des Sports. Un premier test qui donnera déjà une indication sur les ambitions de l'équipe dans ce tournoi.

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Sous pression

L'objectif des basketteurs de l'U-Magis est clair: réussir leur entame pour envoyer un message à leurs adversaires. Dans une compétition où chaque match compte dans la phase de groupes, une victoire d'entrée pourrait placer l'équipe dans une position favorable.

Vice-champions en 2025, les joueurs savent qu'ils seront particulièrement attendus cette année. Leur statut les place automatiquement parmi les équipes à surveiller dans ce Smatchin Ao Tsara version 2026. Face à eux, l'Inscae tentera évidemment de créer la surprise et de bousculer la hiérarchie dès la première journée. L'Inscae vise à rééditer l'exploit de 2015, année où ses basketteurs ont remporté leur seule victoire dans le tournoi.

Au-delà de la compétition sportive, le Smatchin Ao Tsara demeure un rendez-vous majeur du sport universitaire malgache. Chaque année, l'événement attire un public nombreux et met en lumière le dynamisme du basketball étudiant.

Calendrier - Première journée

Palais des Sports 07h00 : UPA vs Millenium University 08h00 : ISSMI vs Université de Vakinankaratra 09h00 : ISTS vs Univ Toliara 10h00 : ISCAM vs HEI 11h00 : U-Magis vs Inscae 12h00 : Aceem vs ISPM 13h00 : Cérémonie et show d'ouverture Smatchin 16h00 : Essca vs Espa 17h00 : Emit vs ESDTerrain extérieur - Palais des Sports 07h00 : BBS vs ESUM 08h00 : Estiim vs INSI 09h00 : ITU vs EST 10h00 : IST vs IMGAM 11h00 : Essagro vs CNTEMADPetit Palais 07h00 : FLSH vs Fac Science 08h00 : Issig Toa vs IFSM 09h00 : Onifra vs GE-IT 10h00 : IEP vs ISFPS Lead 11h00 : Eneam vs UPRIMDonné Raherinjatovo