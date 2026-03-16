Madagascar: Football - 9e journée - FC Rouge se déplace pour récupérer la tête

Les deux matchs à suivre de la phase de conférences ce dimanche seront la rencontre entre TGBC et FC Rouge à Toamasina, et celle entre Disciples FC et COSPN à Antsirabe.

Six matchs sont au programme de la phase de conférences de la Pure Play Football League ce week-end, dont quatre comptant pour la 9e journée et deux pour la 8e, en retard. Trois d'entre eux se joueront dans les régions, dont les deux affiches du dimanche. L'équipe dauphine de la conférence Nord fera le déplacement à Toamasina pour affronter Tawa Group Boss Club d'Atsinanana (TGBC) sur sa pelouse du stade de Barikadimy, dimanche à 14h30.

Leader du groupe la semaine passée, puis rétrogradé en seconde position avec 17 points, les Rouges sont déjà sur place depuis jeudi et tenteront de récupérer le fauteuil de leader face au club tamatavien, classé provisoirement 6e. En cas de victoire, FC Rouge retrouvera la première place, car le leader COSFA, crédité de 18 points après sa victoire par forfait face à Tsaramandroso du Boeny, ne jouera pas ce week-end. «Toute l'équipe est fin prête pour affronter TGBC à domicile», confie le coach du FC Rouge, Fenosoa Ratolojanahary, ancien défenseur des Barea et capitaine du CNaPS Sport.

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FC Rouge compte jusqu'ici cinq victoires en neuf matchs disputés : contre TGBC (1-0) à l'aller, Ajesaia (2-0), deux fois contre Clinique Zanatany FC (2-0, 6-1) et 4-2 contre le leader COSFA. Le club a enregistré deux matchs nuls contre Fosa et Ajesaia au retour, ainsi que deux défaites d'entrée face à Fosa Juniors FC (0-1) et Tsaramandroso FC (2-3). Dans le même groupe, Ajesaia, classé troisième provisoire, jouera contre Tsaramandroso FC dans la capitale dimanche.

Dans la conférence Sud, l'intouchable leader du groupe, Disciples FC, avec 22 points, recevra dimanche sur son terrain le COSPN, classé à l'avant-dernière place, au stade Vélodrome d'Antsirabe. L'équipe championne nationale en 2024 n'a jusqu'ici enregistré aucune défaite en huit matchs.

Dans la même poule, le dauphin Elgeco Plus, comptant 17 points, sera en déplacement pour affronter Antimo Record sur son terrain au stade Maître Kira, à Toliara, dimanche. L'une des rencontres intéressantes dans la capitale sera aussi la confrontation entre AS Sainte-Anne, troisième au classement, et CFFA, cinquième, à Iavoloha, dimanche.