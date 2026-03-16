Madagascar: Petanque - France - Zigle et Yves animent un stage

Sans précédent. Deux stars mondiales de la pétanque malgache, évoluant au club de Décines en France depuis le début de l'année, Daniel Jean François Rakotondrainibe, alias « Zigle », et Yves Sédrick Rakotoarisoa animeront un stage de deux jours, les 26 et 27 mars, dans la ville des Voiles, au bord du lac du Grand Large. Zigle, champion du monde en titre de tir de précision et vice-champion du monde en triplette, finaliste du Masters de pétanque, a été élu « la Main d'or 2025 », tandis que Yves a remporté le National La Marseillaise, élu quant à lui « la Boule d'Or 2025 ».

Les participants seront limités à vingt-deux. Le droit de participation s'élève à 280 euros, soit 1,3 million d'ariary par personne. « Le stage est ouvert aux joueurs souhaitant progresser et partager leur passion de la pétanque », confie Yves Sédrick Rakotoarisoa. La première journée du stage sera consacrée aux ateliers de perfectionnement technique au tir et à la pointe le matin, puis aux défis par équipes dans l'après-midi. Au programme de la deuxième et dernière journée figurent des parties de défi contre les champions malgaches ainsi qu'un concours en doublette.