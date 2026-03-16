Madagascar: Débat scénarisé - Le kabary rencontre la rhétorique à l'AFT

Un débat scénarisé réunira à l'Alliance Française des champions de débat pour mettre en lumière l'art oratoire et l'esprit critique.

Quand la tradition orale malgache dialogue avec l'art de convaincre. Dans le cadre du Printemps des Poètes, l'Alliance Française accueillera le 21 mars un débat scénarisé intitulé « Quand le kabary rencontre la rhétorique », un événement consacré à la puissance de la parole et à la rencontre entre deux formes d'expression orale.

Pour cette occasion, plusieurs figures reconnues du monde du débat et de l'éloquence seront réunies. Parmi les participants figurent Andrianasoloniaina Rakitra Sederantsoa, champion de Madagascar Éloquentia 2025, Rasamizafy Andriamitantsoa Naly, champion de débat de Madagascar AUF 2024, ainsi que Rakotoarivelo Jyan Jessica, meilleure oratrice de l'Océan Indien 2025 (TIUD - AUF), et plusieurs autres figures de renom.

L'initiative vise à faire dialoguer le kabary malgache, pilier de la culture orale à Madagascar, et la rhétorique française, fondée sur l'art d'argumenter et de structurer le discours dans le débat contemporain. Dans la tradition malgache, le kabary occupe en effet une place essentielle dans la prise de parole publique et dans la transmission des idées.

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Mise en valeur

Cependant, la rencontre ne se limite pas à une simple traduction ou juxtaposition de ces deux formes d'expression. Les organisateurs souhaitent plutôt adapter l'esprit du kabary aux réalités actuelles de la rhétorique, en mêlant communication contemporaine et héritage culturel. Cette démarche explique l'intitulé même de l'événement : « Quand le kabary rencontre la rhétorique ».

Présenté sous forme de débat structuré, l'événement s'articulera autour du thème : « Le poète doit-il être engagé pour être libre ? »

Deux équipes, composées chacune de trois intervenants, confronteront leurs arguments. Chaque équipe disposera de quatre prises de parole, réparties selon un temps défini : 2 minutes, 3 minutes, 2 minutes et 3 minutes.

Au-delà de l'exercice oratoire, l'objectif est de mettre en valeur la place du poète dans la société, tout en soulignant l'importance de l'esprit critique et de l'art de la parole. Entre tradition et modernité, cette rencontre promet de montrer comment le kabary et la rhétorique peuvent dialoguer pour enrichir les pratiques contemporaines de la communication.