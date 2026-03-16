Madagascar: Rencontre - Masabao partage l'héritage musical du Sud à l'ADMC-CRAAM

Le groupe Masabao rencontrera le public le 18 mars à l'ADMC-CRAAM de l'Université d'Antananarivo pour un échange autour de la musique du Sud, ponctué d'une performance.

Les sonorités du Grand Sud résonneront bientôt à l'Université d'Antananarivo. Le 18 mars 2026 à 15 heures, le groupe Masabao ira à la rencontre du public estudiantin à l'ADMC-CRAAM, lors d'un moment d'échange accompagné d'une performance musicale. Cette rencontre sera l'occasion de découvrir l'univers artistique d'un groupe qui puise son inspiration dans les traditions musicales du Sud de Madagascar.

Originaire de cette région, Masabao met particulièrement en valeur le taroba, un rythme traditionnel caractéristique du Sud. Le groupe, mené par Manambilo Zanatsoa, s'attache à perfectionner son style dans ce genre musical qui mobilise plusieurs instruments, notamment la mandoline et le violon. Toutefois, ce rythme ne représente qu'une partie de la richesse musicale de cette région que les artistes souhaitent faire connaître à un public plus large.

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À travers ses créations, Masabao s'inscrit dans une démarche de valorisation culturelle. Le nom même du groupe porte une signification symbolique : Masabao renvoie au début de la maturation d'un fruit, plus précisément celui du raketa, le cactus emblématique du Sud de Madagascar. Dans les zones arides, notamment dans la région de l'Androy, cette plante constitue une ressource vitale pour les populations.

Volonté

Fidèle à ses racines Antandroy, le groupe transmet dans ses chansons un message à la fois engagé et rassembleur. Cette identité musicale et culturelle se reflète notamment dans leur single « Toliho », qui met en avant l'attachement à leur terre d'origine et aux réalités sociales du Sud.

Pour Masabao, cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de faire connaître des formes artistiques encore peu visibles. « De nombreuses formes d'art et de culture existent à Madagascar, mais beaucoup d'entre elles restent malheureusement méconnues et peu exploitées. Nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice », confie le groupe.

À travers cette rencontre à l'ADMC-CRAAM, Masabao souhaite ainsi partager avec les étudiants une partie de cet héritage musical du Sud, entre tradition, engagement et transmission culturelle.