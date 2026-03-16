Madagascar: Anatirova - La démolition du Colisée débute en présence d'huissiers

14 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Les premiers signes de la disparition du Colisée d'Anatirova sont désormais visibles. Ce 13 mars, des individus ont été aperçus sur les lieux pour entamer les premières opérations liées à la démolition de l'édifice, marquant ainsi le début du processus.

Selon les informations communiquées, le ministère de la Communication et de la Culture a donné son autorisation afin que les huissiers de justice puissent procéder aux constatations sur place. Cette intervention vise à attester officiellement de l'état et de l'avancement des travaux de démolition.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un jugement exécutoire sur minute, nonobstant toutes voies de recours, même si celles-ci n'ont pas encore véritablement commencé, permettant aux huissiers d'intervenir pour effectuer les constats nécessaires. Durant toute l'opération, ces derniers ont mené leurs observations en présence du propriétaire du terrain, afin de documenter les actions réalisées sur le site.

Pour l'instant, les opérations restent limitées à ces constats. La poursuite effective de la démolition devrait intervenir ultérieurement. D'après les déclarations du ministère, la suite des travaux dépendra notamment d'une réunion du comité réunissant les Andrimpanjaka et les ministères concernés.

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Cette rencontre doit permettre de statuer sur les prochaines étapes concernant l'avenir du site et la poursuite du processus engagé.

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