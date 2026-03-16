Madagascar: RN1 BIS - Une sortie de route tue quatre passagers

Quatre personnes ont trouvé la mort lors d'un accident de voiture hier, vers 5h30, dans la ville de Tsiroanomandidy.

Une sortie de route a coûté la vie à quatre passagers hier à Mahatsinjo, sur la RN1 Bis. Le drame s'est produit vers 5h30 lorsqu'un Hyundai Starex transportant huit passagers a quitté la chaussée avant de percuter un arbre. Le véhicule a été totalement détruit. Parmi les victimes figure la directrice de l'École primaire publique (EPP) d'Ambararata Ambalanirana, personnalité respectée de la communauté, ainsi que trois hommes.

Les quatre autres occupants ont été grièvement blessés, dont l'un évacué vers Antananarivo. Les trois autres ont été admis au Centre hospitalier de référence régionale de Tsiroanomandidy.

Le Starex était conduit par un officier militaire basé à Ankadinondry Sakay. Celui-ci devait rejoindre un rassemblement prévu au camp d'Andranomadio. Sur son trajet, accompagné d'un proche, il avait accepté d'emmener les six membres du comité de gestion scolaire de l'EPP Ambararata, qui devaient se rendre à Tsiroanomandidy pour récupérer des fonds destinés à l'école.

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Les causes de l'accident font l'objet de versions contradictoires.

Broyé

Certains témoignages évoquent l'éclatement d'un pneu ayant entraîné la perte de contrôle du véhicule. D'autres rapports officiels parlent d'une conduite en état d'ivresse et d'un excès de vitesse. Quelle qu'en soit l'origine, la montée vers Mahatsinjo s'est révélée fatale pour les passagers.

Les autorités et la Zone de défense et de sécurité Tsiafajavona se sont dépêchées sur les lieux pour organiser les secours et constater les faits. À l'intérieur de la voiture, on distingue un habitacle complètement broyé, le tableau de bord et les sièges écrasés sous la violence du choc, avec des débris métalliques et plastiques éparpillés. Le pare-brise est pulvérisé, les portières déformées, laissant deviner l'ampleur des blessures subies par les victimes.

À l'extérieur, le Starex a été projeté hors de la chaussée et encastré contre un arbre. La carrosserie est éventrée, le capot et le pare-chocs réduits en miettes. Des témoins s'affairaient autour de la carcasse, examinant les dégâts et aidant les blessés à sortir. Un pneu arraché gît dans l'herbe, près du tronc marqué par la collision, noirci et entaillé.