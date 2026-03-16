Tunisie: Froid et neige à l'horizon, préparez-vous dès dimanche

14 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

À partir de dimanche 15 mars 2026, la Tunisie connaîtra une baisse significative des températures, pouvant atteindre 5 degrés de moins par rapport à samedi 14 mars, selon Bilal El Yahyaoui, ingénieur à l'Institut National de la Météorologie (INM).

Lors d'une intervention sur les ondes de la Radio Nationale, El Yahyaoui a précisé que les températures varieront entre 10 et 15 degrés dans le nord, le centre et le sud-est, tandis qu'elles descendraient jusqu'à 7 degrés dans les hauteurs de l'ouest, et se situeraient entre 15 et 20 degrés dans le reste du pays.

Le spécialiste a indiqué qu'une chute de neige pourrait se produire dans la nuit de dimanche à lundi, en particulier dans les hauteurs des gouvernorats de Kasserine et du Kef. Parallèlement, les pluies continueront de toucher le pays dès dimanche, accompagnées de grêle dans certaines régions.

Bilal El Yahyaoui a précisé que les précipitations seraient plus abondantes et étendues lundi et mardi, affectant la plupart des régions du pays, avec des quantités d'eau significatives attendues.

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Face à ce changement climatique, il est recommandé aux citoyens et automobilistes de prendre des précautions, notamment dans les zones montagneuses où la neige pourrait rendre les routes glissantes, et de rester attentifs aux alertes météorologiques locales.

Ainsi la Tunisie se prépare à un week-end marqué par le froid, la pluie et la grêle, avec un risque de neige localisé dans les hauteurs, signalant un retour temporaire de conditions hivernales dans certaines régions.

 

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