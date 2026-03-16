Afrique: Angola, RDC et Afrique du Sud signent un mécanisme tripartite de dialogue et de coopération

Luanda — L'Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et l'Afrique du Sud ont signé ce vendredi à Pretoria un instrument juridique visant à renforcer la coopération politique, diplomatique et économique entre les trois pays.

Selon un communiqué de presse du ministère des Relations extérieures transmis à l'ANGOP, cet accord établit le Mécanisme tripartite de dialogue et de coopération, une initiative qui vise à consolider le partenariat stratégique entre les trois nations et à promouvoir une meilleure coordination sur les questions d'intérêt commun.

La signature a eu lieu dans les locaux du ministère des Relations internationales et de la Coopération de la République d'Afrique du Sud (DIRCO), en marge de la réunion du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Le document a été paraphé par le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, la vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, Noëlla Ayeganagato Nakwipone, et le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola.

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L'instrument vise notamment à soutenir la consolidation de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo, ainsi qu'à promouvoir un dialogue politique régulier entre les États signataires et à renforcer la coopération dans divers secteurs, conformément aux législations nationales et aux principes établis dans l'accord.

Le document prévoit également le renforcement du lien entre paix et sécurité, développement économique et social, ainsi que le respect des droits de l'homme et du droit international.

L'instrument encourage par ailleurs la mise en oeuvre de projets conjoints contribuant au développement économique durable et à l'approfondissement de l'intégration régionale.

La signature a eu lieu à l'issue d'une réunion entre les trois responsables, au cours de laquelle ils ont réaffirmé l'importance de ce nouveau mécanisme pour le renforcement des relations bilatérales et trilatérales, ainsi que pour la complémentarité du processus d'intégration au sein de la SADC.

Le Mécanisme tripartite sera doté d'une structure institutionnelle composée du Sommet des chefs d'État, du Conseil tripartite des ministres, de la Réunion des hauts fonctionnaires et du Comité tripartite des points focaux, organes chargés de l'orientation stratégique, de la coordination politique et du suivi technique des initiatives approuvées.

La présidence du mécanisme sera assurée à tour de rôle par les trois pays, pour une durée de deux ans, avec des réunions périodiques consacrées à l'évaluation des activités et à l'approbation de nouvelles initiatives de coopération.

Conformément au mémorandum, l'instrument entrera en vigueur après notification formelle, par les parties, du respect de leurs obligations légales internes respectives et aura une durée initiale de six ans, renouvelable automatiquement par périodes égales d'un commun accord entre les États.

La création de ce mécanisme témoigne de la volonté politique de l'Angola, de la République démocratique du Congo et de l'Afrique du Sud d'approfondir le dialogue stratégique, de promouvoir la stabilité régionale et de dynamiser le développement économique en Afrique australe et dans la région des Grands Lacs.