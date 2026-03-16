Angola: Luanda prévoit de vermifuger environ 877 000 élèves

Luanda — Environ 877 000 élèves âgés de 5 à 15 ans seront vermifugés à Luanda lors d'une vaste campagne de vermifugation en milieu scolaire, qui se déroulera du 16 au 20 mars.

Il s'agit d'élèves de différentes écoles primaires et de premier cycle de l'enseignement secondaire de la capitale angolaise.

Sous le slogan « S'unir, agir et éliminer les maladies parasitaires », la campagne vise à renforcer la coopération entre les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement communautaire, afin de promouvoir une population en meilleure santé.

L'information a été communiquée ce vendredi à Luanda par la directrice du Département de la santé publique du Bureau provincial de la santé de Luanda, Luísa Paulo, qui a déclaré que cette initiative vise à lutter contre les maladies parasitaires qui affectent le corps humain et qui sont considérées comme des maladies tropicales négligées.

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Selon la responsable, la campagne fait suite à une enquête menée en 2019, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de la Direction nationale de la santé publique, qui a permis de cartographier les zones de la province de Luanda présentant la plus forte incidence de maladies parasitaires.

Elle a précisé que les résultats de l'étude indiquaient que les municipalités de Cacuaco, Cazenga, Maianga, Rangel, Samba et Sambizanga affichaient les taux d'endémicité les plus élevés.

C'est pourquoi, a-t-elle ajouté, les écoles situées dans ces localités seront prioritaires pour cette campagne de grande envergure.

« Afin d'assurer le succès de cette initiative, nous travaillons en partenariat avec le Bureau provincial de l'éducation, les agents de promotion de la santé, les responsables de la santé scolaire et les techniciens en action sociale », a-t-elle souligné. MEL/ASS/LUZ