Angola: Le taux directeur de la BNA reste à 17,5 %

Luanda — Le Comité de politique monétaire (CPM) a décidé, lors de sa réunion tenue le 11 et le 12 mars à Moçâmedes (province de Namibe), de maintenir le taux directeur de la Banque nationale d'Angola (BNA) à 17,5 % et le taux d'intérêt du mécanisme permanent de prêt de liquidités à 18,5 %.

La 128e réunion du CPM a également décidé de maintenir le taux d'intérêt du mécanisme permanent d'absorption de liquidités à 16,5 % et de réduire le taux de réserves obligatoires en monnaie nationale de 18 % à 17,5 %.

Selon le gouverneur de la BNA, Manuel Tiago Dias, cette décision de maintenir les taux d'intérêt en vigueur se justifie par la nécessité de préserver une approche prudente, dans un contexte économique international toujours marqué par les incertitudes liées à l'aggravation des conflits géopolitiques, susceptibles d'avoir des répercussions sur l'économie nationale.

Le banquier a ajouté que, par ailleurs, la réduction du taux de réserves obligatoires en monnaie nationale vise à libérer des liquidités pour stimuler le marché monétaire interbancaire.

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Concernant la situation internationale, le directeur de la Banque centrale a déclaré que l'intensification des tensions commerciales et géopolitiques mondiales contribuait à une plus grande volatilité des marchés, assombrissant les perspectives de croissance économique mondiale en 2026.

Quant au marché des matières premières énergétiques, le gouverneur de la BNA a noté que le prix du pétrole a fortement augmenté pour atteindre des niveaux moyens supérieurs à 80 dollars américains le baril.

Manuel Tiago Dias a souligné que cette hausse du prix du pétrole renforce les inquiétudes quant à son impact sur les prix des produits alimentaires et des intrants de production, avec des répercussions sur l'inflation mondiale, ce qui pourrait aggraver les conditions monétaires et financières sur les marchés internationaux.

Quant à l'économie nationale, le patron de la BNA a indiqué que l'inflation a maintenu sa trajectoire baissière, avec un taux mensuel de 0,52 % en février 2026, inférieur à celui observé en janvier (0,68 %). La catégorie « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » a contribué à hauteur de 0,34 point de pourcentage, représentant 61,69 % de l'inflation totale.

Il a rappelé que le taux d'inflation annuel s'établissait à 13,35 % et que son ralentissement était observé dans toutes les provinces, notamment à Huambo (11,36 %), Cunene (11,47 %), Zaïre (11,82 %) et Namibe (11,91 %). À Luanda, le taux d'inflation annuel était de 12,29 %.

Manuel Tiago Dias a également souligné que le secteur agricole et forestier avait enregistré une performance positive de 3,76 %, tandis que le secteur pétrolier avait connu une contraction de 5,22 %.

Sur le plan monétaire, la base monétaire, en monnaie nationale, s'est contractée de 7,11 % en janvier et de 1,69 % en février, enregistrant une contraction annuelle de 1,60 %.

L'agrégat monétaire en monnaie nationale a diminué de 0,36 % en février, contribuant à atténuer l'expansion de 0,43 % observée le mois précédent, où la variation cumulée était de 0,06 % et la variation annuelle de 19,21 %.