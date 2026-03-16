Angola: Le CICA souligne l'importance de la visite du pape Léon XIV pour le renforcement de la foi

Icolo e Bengo — Le secrétaire général du Conseil des Églises chrétiennes en Angola (CICA), Vladimir Agostinho, a qualifié ce vendredi la visite du Saint-Père en Angola d'étape majeure pour le renouveau spirituel et le renforcement des Églises chrétiennes.

La visite apostolique de Léon XIV se déroulera du 18 au 21 avril.

Dans une déclaration à ANGOP, le révérend a assuré que la visite papale marque un tournant décisif, symbolisant le renforcement de l'évangélisation et l'universalité de l'Église.

Le pasteur a souligné que cette visite représente un pacte significatif à plusieurs égards, notamment pour le renforcement de la foi des catholiques, l'unité des Églises chrétiennes et la promotion de la réconciliation nationale.

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Il a insisté sur le fait que la venue du chef de l'Église catholique mondiale dynamise la vie sociale et politique, compte tenu de son influence sur la formation des valeurs et la promotion du bien-être social.

Par ailleurs, le secrétaire général du CICA a salué les relations diplomatiques existantes entre l'État angolais et le Vatican, en insistant sur des domaines tels que l'éducation, la santé, la justice et le développement communautaire.

Le révérend a appelé la population angolaise à réserver un accueil chaleureux au Pape le 18 avril et à s'impliquer activement dans le programme de Sa Sainteté en Angola.

Il s'agit de la troisième visite papale en Angola, après celles de Jean-Paul II en 1992 et de Benoît XVI en 2009, marquant ainsi un intervalle de 17 ans depuis la dernière visite d'un Souverain Pontife dans le pays.

Cette visite revêt une double dimension : pastorale, comme un moment de renforcement de la foi et de proximité avec les communautés, et étatique, dans le cadre des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République d'Angola. NGS/AJQ/LUZ