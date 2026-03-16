Congo-Kinshasa: 82 tracteurs disponibilisés pour renforcer le Programme PIFORES et soutenir l'agroforesterie en RDC

Une cérémonie officielle de remise de 82 tracteurs agricoles et de leurs équipements par le ministère de l'Environnement, développement durable s'est tenue le 13 mars 2026 à Kinshasa, dans le cadre du Programme d'Investissement pour la forêt et la restauration des savanes (PIFORES).

Cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs engagés dans la restauration des paysages, le développement des chaînes de valeur agroforestières et l'amélioration durable des moyens de subsistance des communautés locales, selon le ministère de l'Environnement.

Un appui pour la restauration des paysages

La remise des équipements constitue une étape clé dans la mise en oeuvre du programme. Selon le ministère de l'Environnement, ces tracteurs représentent une avancée significative pour le déploiement des activités de terrain et la réussite du projet.

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« Ces équipements renforceront l'efficacité de nos opérations et permettront de mieux accompagner les communautés locales dans la restauration des terres et le développement agroforestier », a déclaré un représentant du ministère lors de la cérémonie de remise.

Un partenariat avec l'ONU et la banque mondiale

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accord de livraison signé entre le Gouvernement de la RDC, à travers l'Unité de Coordination du Programme PIFORES (UC-PIF), et le Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), chargé de l'acquisition et de la livraison du matériel. L'UNOPS a souligné que cet appui logistique est essentiel pour permettre aux acteurs locaux de mener à bien les activités sur le terrain.

De son côté, la banque mondiale, partenaire financier du programme, a réaffirmé son engagement à soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts pour restaurer les paysages et renforcer la sécurité alimentaire.

Les 82 tracteurs seront progressivement déployés dans plusieurs provinces de la RDC afin d'accompagner les opérations de terrain et de soutenir les communautés dans la restauration durable des savanes et des forêts.