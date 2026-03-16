Congo-Kinshasa: Surpopulation et conditions précaires à la prison d'Ilebo

La prison d'Ilebo, dans la province du Kasaï, fait face à une situation préoccupante de surpopulation et de détérioration des conditions de vie des détenus. Selon des sources locales, le manque de juges au Tribunal de paix du territoire contribue à cette crise : de nombreux prévenus restent détenus sans jugement, y compris pour des faits mineurs.

Une prison dépassée par le nombre de détenus

Construite pour accueillir 100 personnes, la prison d'Ilebo héberge actuellement 128 détenus, dont environ 50% sont des prévenus, indique Emery Mutombo Kabamba, directeur de l'établissement. Cette surpopulation engendre de fortes tensions et complique la gestion quotidienne de la prison.

Des conditions de détention difficiles

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Outre la surpopulation, l'établissement carcéral est dans un état de délabrement avancé. Les détenus vivent dans des conditions très difficiles : depuis cinq mois, ils ne reçoivent plus de ration alimentaire, et le manque de soins médicauxet de besoins essentiels aggrave leur vulnérabilité.

La société civile appelle à l'action

Face à cette situation, le coordonnateur territorial de la Nouvelle société civile Congolaise à Ilebo a lancé un appel urgent aux autorités judiciaires. Il demande :

L'affectation rapide de magistrats pour juger les prévenus

L'amélioration des conditions de détention des prisonniers

Pour l'instant, les tentatives pour obtenir des réactions des autorités judiciaires du Kasaï sont restées infructueuses. La société civile continue de plaider pour des mesures immédiates afin de protéger les droits fondamentaux des détenus et désengorger la prison d'Ilebo.