Congo-Kinshasa: Plus de 1 000 personnes sans abri après l'incendie de plus de 200 maisons à Ango au Bas-Uele

Plus de mille personnes se retrouvent aujourd'hui sans abri dans les villages de Bayule et Dakwa-Centre, situés respectivement à 55 et 30 kilomètres du territoire d'Ango, dans la province du Bas-Uele. Selon la société civile locale, un violent incendie survenu mercredi 11 mars a ravagé plus de 200 habitations, laissant les familles sinistrées sans aucun moyen de subsistance.

D'après les informations recueillies sur place, les flammes se sont déclarées alors que la majorité des habitants se trouvaient aux champs et que les élèves étaient à l'école. L'origine du sinistre demeure pour l'instant inconnue.

Des familles contraintes de dormir à la belle étoile

La société civile locale rapporte que le bilan matériel est particulièrement lourd. Meubles, vêtements, objets de valeur et réserves alimentaires ont été entièrement consumés par le feu. Dépourvues de tout, les victimes passent désormais leurs nuits à la belle étoile.

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Face à cette situation dramatique, les sinistrés lancent un appel urgent au gouvernement et aux organisations humanitaires afin d'obtenir une assistance d'urgence dans cette zone enclavée où les conditions de vie étaient déjà précaires.

Des enfants privés d'école

Les conséquences de cet incendie se font également sentir dans le domaine de l'éducation affirment les acteurs de société civile : Plusieurs élèves ayant perdu leurs effets scolaires ne fréquentent plus l'école.

Les enfants, les nourrissons, les personnes âgées ainsi que les femmes enceintes figurent parmi les plus exposés aux maladies, faute d'abris et de vêtements pour se protéger contre les intempéries.

Pour l'instant, certaines familles épargnées par le drame tentent d'apporter leur soutien aux sinistrés. Mais leur aide reste très limitée face à l'ampleur des besoins humanitaires.