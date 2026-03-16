Congo-Kinshasa/Algérie: Léopards U23 - Guy Bukasa dévoile une liste de 29 joueurs pour affronter l'Algérie

Le sélectionneur des Léopards U23 de la RDC, Guy Bukasa, a rendu publique vendredi 13 mars la liste des 29 joueurs retenus pour les matchs amicaux contre l'équipe d'Algérie U23 de football, (Les Fennecs).

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la préparation aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23.

Le match aller est prévu le 27 mars, tandis que la manche retour se jouera le 30 mars en Algérie. Deux rendez-vous importants pour les Léopardeaux, qui auront fort à faire face à une sélection algérienne réputée solide dans cette catégorie.

Un groupe mêlant expatriés et joueurs du championnat local

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Pour ces deux confrontations, le staff technique a opté pour un groupe équilibré composé de joueurs évoluant en Europe et d'autres issus du championnat national.

Dans les cages, on retrouve notamment Ryan Tutu du RC Strasbourg, Leny Roland du Royal Aywaille en Belgique, ainsi que Paul Mata Engay de New Jack en RDC.

En défense, plusieurs clubs congolais sont représentés, notamment FC Saint-Éloi Lupopo, AS Simba Kolwezi et Les Aigles du Congo. Des joueurs évoluant en Europe figurent également dans ce secteur, comme Victor Mayela de l'USL Dunkerque.

Au milieu de terrain, la sélection pourra compter sur des éléments évoluant dans des clubs européens tels que SM Caen, Amiens SC et RSC Anderlecht. Le milieu Ezechiel Banzuzi du RB Leipzig figure également dans la liste et pourrait bientôt rejoindre l'équipe A.

En attaque, plusieurs jeunes talents tenteront de faire la différence, parmi lesquels Faveurdi Bongeli et Ntumba Lise Nyembo du TP Mazembe, ainsi que Samuel Ntanda du RSC Anderlecht.

Une étape clé avant les éliminatoires

Ces deux matchs amicaux permettront au staff technique d'évaluer la cohésion du groupe et de préparer les prochaines échéances continentales. L'objectif pour les Léopards U23 est clair : bâtir une équipe compétitive capable de se qualifier pour la prochaine édition de la CAN de la catégorie.

Face aux jeunes Fennecs, les Congolais auront ainsi l'occasion de mesurer leur niveau et d'affiner leurs automatismes avant le début des éliminatoires.