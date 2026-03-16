Ile Maurice: Parlement citoyen - Nos lecteurs interrogent les élus

À partir de cette semaine, l'express lance une nouvelle rubrique intitulée «Parlement citoyen - Readers Question Time».

Fidèle à sa tradition de journalisme promouvant le débat public, l'express souhaite ainsi renouer avec une pratique essentielle : permettre à nos lecteurs d'interpeller directement les élus à travers nos colonnes.

Chaque mardi, à la veille des séances parlementaires, nous publierons des questions envoyées par des lecteurs sur des sujets d'intérêt public. La rédaction sélectionnera les plus pertinentes et les adressera aux élus concernés. Ceux-ci seront invités à y répondre publiquement dans nos pages.

Ils pourront choisir de répondre -- ou de garder le silence. Les lecteurs, eux, jugeront.

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Cette initiative s'inscrit dans la tradition du public accountability journalism, qui consiste à mettre directement les citoyens face aux décideurs dans l'espace médiatique. Plusieurs grands médias internationaux expérimentent déjà des formats similaires, où les questions du public nourrissent l'interpellation démocratique des responsables politiques.

Le principe est simple :

· les lecteurs soumettent leurs questions ;

· la rédaction sélectionne les plus pertinentes ;

· les élus sont invités à y répondre publiquement.

La rédaction se réserve également la possibilité d'apporter un éclairage factuel ou une mise en contexte lorsque cela s'avère nécessaire.

Au-delà de l'exercice journalistique, «Parlement citoyen» se veut un espace de dialogue démocratique. Dans un système politique souvent perçu comme vertical, cette rubrique vise à redonner une voix directe aux citoyens et à renforcer le rôle de la presse comme espace de débat et de responsabilité publique.

Dans un second temps, l'express envisage d'aller plus loin en constituant un «Parlement des lecteurs», composé d'un panel de lecteurs volontaires. Tirés au sort ou sélectionnés, ils pourront régulièrement poser des questions aux décideurs sur les grands enjeux du pays.

L'ambition est simple : faire de ce rendez-vous un Question Time populaire, hébergé dans les pages de votre journal.

Parce qu'une démocratie vivante commence toujours par une question.

Envoyez-nous vos questions en commentaires.