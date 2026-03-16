Ile Maurice: Natation - Les Li Ying Pin affolent encore les compteurs au Canada

Cela devient une habitude. À chaque fois qu'il y a une compétition au Canada, Hans Li Ying Pin (21 ans) et son petit frère Aidan (16 ans) réalisent leurs meilleurs temps personnels, souvent meilleurs que les records nationaux. L'aîné a réalisé un excellent chrono au 100 m brasse, le 12 mars, en bassin de 25 mètres, lors des championnats universitaires canadiens (12-14 mars) à Markham, dans la province de l'Ontario. À la même date, le frère cadet a lui aussi établi une grosse performance au 200 m 4 nages, en grand bassin, lors de la Coupe du Québec (12-15 mars).

Hans Li Ying Pin a abaissé par deux fois sa marque personnelle au 100 m brasse aux 2026 U SPORTS Swimming Championships, compétition regroupant l'élite des universités canadiennes. Dès les séries, le 12 mars, il a nagé en 1 :00.70, améliorant son précédent record personnel de 0.53 seconde (établi le 30 novembre 2025 à la Coupe du Québec, au PEPS, en 1:01.23). En finale, Hans Li Ying Pin a encore accéléré pour arrêter le chrono à 1:00.51. Si la Fédération mauricienne de natation (FMN) valide ce temps, il s'agira d'un nouveau record national en petit bassin, l'actuelle marque officielle -- dont il est déjà le détenteur -- étant de 1:01.77 depuis le 10 août 2025 (2025 Speedo Canadian SC Championship). À noter que ce chrono de 1:00.51 lui rapporte 762 points World Aquatics.

De son côté, Aidan Li Ying Pin a également brillé en grand bassin à la Coupe du Québec. Lors des séries, il a bouclé le 200 m 4 nages en 2 :15.03 pour décrocher sa place en finale. Sous réserve de validation par la FMN, ce temps constituerait le nouveau record national des 16 ans sur la distance. L'actuelle marque de référence appartient à Matteo Tin Wan Yuen (2:15.32), un record qui tient depuis le 7 décembre 2023.

Enfin, indépendamment de l'homologation de leurs temps comme records, les frères Li Ying Pin confirment leur statut d'espoirs incontournables.

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