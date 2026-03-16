Madagascar: Ambohidratrimo - Des bandits abattent deux femmes

Deux personnes ont été tuées par balle et une troisième grièvement blessée lors d'une attaque armée survenue dans la commune d'Ampangabe, district d'Ambohidratrimo, dans la nuit de jeudi à hier. Une mère de famille, atteinte à l'oeil, est décédée après son transfert au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona. Une jeune fille est morte sur le coup. Un jeune homme, blessé, reçoit toujours des soins intensifs à l'hôpital.

Les malfaiteurs, munis de fusils et de barres à mine, ont pris pour cible trois habitations, dont une boutique. Après avoir forcé les portes métalliques, ils ont obligé les occupants à leur remettre 3 500 000 ariary et ont emporté diverses marchandises.

Ils ont ensuite attaqué une seconde maison et ont volé d'autres denrées. La famille qui s'y trouvait a tenté de se réfugier dans une troisième demeure, mais les criminels les ont repérés et ont tiré, provoquant le drame.

Les habitants, bouleversés, dénoncent l'absence d'intervention rapide des Forces de l'ordre, dont le poste se situe à proximité du lieu de l'attaque. De son côté, la gendarmerie affirme être au coeur de l'enquête.