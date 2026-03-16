Madagascar: Route nationale 13 - Insécurité signalée entre Amboasary et Tolagnaro

Des bandits opèrent sur la nouvelle route bitumée de la RN13 reliant Ambovombe-Androy à Tolagnaro, dans la région Anôsy. Tôt le jeudi 12 mars dernier, un homme à moto en direction de Tolagnaro a été arrêté par une bande d'individus, à environ 6 km d'Amboasary-Sud. « Vers 5 h du matin, j'étais en route pour Tolagnaro quand cinq personnes ont érigé un barrage de bois, de pierres et une corde au milieu de la route. Le barrage ne laissait aucune possibilité de dévier ailleurs, j'étais obligé de m'arrêter », témoigne la source.

« Ils m'ont demandé où je me rendais et, par la suite, m'ont ordonné de lever les mains avant de me demander ce que je faisais dans les parages. Je leur ai expliqué que j'étais un agent de terrain d'un projet et que j'avais rendez-vous de bon matin avec le chef fokontany, non loin de l'endroit. Heureusement, ils m'ont laissé passer et m'ont laissé repartir. Ils ne m'ont rien pris, alors que j'avais un sac à dos avec moi », poursuit l'homme intercepté.

Un peu plus tôt dans la semaine, une autre personne, commerçant de riz à Ambovombe, a été dépouillée de tout son argent et de son téléphone au même endroit, alors qu'elle s'apprêtait à aller acheter du riz à Ankaramena, une localité située sur la route de Tolagnaro. Elle a par ailleurs été blessée, après avoir été frappée avec un morceau de bois afin que les bandits puissent la faire descendre de sa moto.

D'autres témoins, habitants de la région, expliquent que cette localité située à la sortie d'Amboasary, dénommée Andranovato, est devenue depuis quelques semaines un lieu privilégié par les bandits pour attaquer et voler les passants. Du côté des forces de l'ordre, il est indiqué que des mesures seront prises face à cette situation. Les bandits pourraient être des « dahalo », des voleurs de zébus qui, n'ayant rien pu obtenir, déversent leur frustration sur les passants et les commerçants empruntant la route nationale 13.

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