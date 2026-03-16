Cote d'Ivoire: Décès de Guillaume Houphouët-Boigny - Tidjane Thiam exprime sa profonde émotion

13 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) est en deuil à la suite du décès de Guillaume Houphouët-Boigny, fils du premier Président de la République, Félix Houphouët-Boigny.

Dans un message officiel publié le 12 mars 2026, le président du parti, Tidjane Thiam, a exprimé sa vive émotion et adressé ses condoléances les plus sincères à la famille du défunt ainsi qu'à tous ceux qui lui étaient proches.

Dans sa déclaration, le président du Pdci-Rda a rappelé que le nom Houphouët-Boigny est indissociable de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a souligné que la disparition de Guillaume Houphouët-Boigny touche profondément l'ensemble des Ivoiriens, et tout particulièrement les militants et sympathisants du Pdci-Rda, héritiers de l'idéal politique porté par le père de la Nation ivoirienne.

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Évoquant sa relation personnelle avec le défunt, Tidjane Thiam a confié l'avoir connu depuis son enfance. Il garde de lui l'image d'un homme marqué par la gentillesse, la discrétion et l'humilité. « C'est un homme que j'ai eu la chance de connaître depuis ma plus tendre enfance. Il était un modèle de gentillesse, de discrétion et d'humilité », a-t-il déclaré, soulignant l'estime et l'affection qu'il lui portait.

Dans ces moments de profonde tristesse, le président du Pdci-Rda a invité les militants du parti ainsi que tous les Ivoiriens attachés aux valeurs de paix, de dialogue et de rassemblement héritées de Félix Houphouët-Boigny à se joindre à la famille du défunt dans le recueillement, la prière et la compassion. Le leader politique a enfin formulé un voeu pieux : que Dieu accueille le défunt dans sa paix infinie.

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