Cote d'Ivoire: Attentat de Grand-Bassam - 10 ans après, les familles des victimes saluent l'engagement du Président Alassane Ouattara

Une commémoration placée sous le signe du souvenir et de la solidarité.

Grand-Bassam a accueilli, le vendredi 13 mars 2026, la cérémonie marquant le 10e anniversaire de l'attentat terroriste qui avait frappé la station balnéaire le 13 mars 2016. La commémoration s'est déroulée sous la présidence du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en présence de plusieurs membres du gouvernement, d'élus locaux et de partenaires diplomatiques. Ce jour tragique reste gravé dans la mémoire collective des Ivoiriens.

L'attaque de 2016, première du genre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, avait plongé le pays dans la consternation, causant de nombreuses pertes en vies humaines, plusieurs blessés et laissant de profondes séquelles psychologiques au sein des familles touchées.

Au-delà du drame humain, cet attentat avait également eu des répercussions sur les plans économique, touristique et culturel pour cette ville classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Face à cette tragédie, les autorités ivoiriennes ont rapidement engagé plusieurs actions visant à soutenir les victimes et leurs proches.

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Ces initiatives ont porté notamment sur le renforcement du dispositif sécuritaire, la prise en charge médicale et psychologique des blessés, l'accompagnement psychologique des familles ainsi que des appuis symboliques aux proches des personnes décédées. Le gouvernement avait également organisé une grande journée d'hommage aux victimes au stade de Grand-Bassam, en présence du Président de la République, Alassane Ouattara.

Ces actions avaient été coordonnées par le Professeur Mariatou Koné, alors ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'Indemnisation des victimes.

Prenant la parole au nom des familles des victimes, leur porte-parole Emile Ebrottie a salué l'attention et le soutien constants du Chef de l'État. « Le Président Alassane Ouattara démontre une fois de plus son amour pour son prochain, pour les Ivoiriens et pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire.

À travers cette commémoration annuelle, il prouve qu'il n'a pas oublié les familles des victimes », a-t-il déclaré. Il a également souligné que l'érection d'une stèle en mémoire des victimes constitue un geste fort, permettant d'inscrire leur souvenir dans la mémoire collective nationale.

Le porte-parole des familles a par ailleurs salué la présence et l'engagement du Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, rappelant que les efforts consentis par les autorités ivoiriennes en matière de sécurité contribuent à la protection des populations et au renforcement de la cohésion sociale.

La cérémonie a enregistré la participation de nombreuses personnalités, dont des membres du gouvernement, des élus et cadres de la ville de Grand-Bassam et de la région du Sud-Comoé, ainsi que l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Belliard. Dix ans après le drame, ce moment de recueillement a permis de raviver le devoir de mémoire tout en réaffirmant la détermination de la Côte d'Ivoire à lutter contre le terrorisme et à préserver la paix.