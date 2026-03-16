Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Denis Sassou N'Guesso reçoit la bénédiction des sages et notables

La clôture de la campagne électorale du candidat de la Majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso, a été marquée, le 13 mars au boulevard Alfred-Raoul, par une forte mobilisation sociale. A travers des discours engagés, les sages, les jeunes et femmes ont promis de le réélire.

« Nous exprimons une fois de plus notre soutien et notre bénédiction à la candidature du président Denis Sassou N'Guesso à l'élection présidentielle, scrutin du 15 mars. Les sages et les notables, les aînés, s'engagent dignement à continuer de travailler sous le leadership du président candidat Denis Sassou N'Guesso qui, plus est, incarne le mieux les valeurs de paix, de stabilité et de progrès », a déclaré le représentant des sages et des notables.

Dépositaires des pouvoirs ancestraux, les sages et notables demeurent convaincus que l'expérience et la vision du candidat président pour le Congo sont des atouts indéniables pour poursuivre l'oeuvre de reconstruction nationale et la stabilité du pays. « Puissent les mânes de nos ancêtres accompagner le président Denis Sassou N'Guesso dans sa volonté renouvelée d'accélérer la marche vers le développement pour un avenir radieux du Congo », ont-ils souhaité.

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Entre le risque de l'inconnu et la solidité d'un bilan, le directeur national de campagne du candidat, Pierre Moussa, a appelé les Congolais à choisir l'expérience de Denis Sassou N'Guesso pour transformer la paix actuelle en une prospérité sociale accélérée. Selon lui, ce nouveau mandat demandé par son candidat sera placé sous le signe de l'accélération de la diversification, de la transformation industrielle, de la création d'emplois et de la modernisation administrative. « Choisir Denis Sassou N'Guesso, c'est faire un choix de cap, le choix de la sécurité, de l'avenir et de la stabilité », a-t-il conseillé.

Les responsables des unions catégorielles, notamment de la Force montante congolaise et de l'Organisation des femmes du Congo, ont, à tour de rôle, réaffirmé leur soutien indéfectible au projet de société de Denis Sassou N'Guesso. Ils ont, à cet effet, appelé tous les sympathisants à se mobiliser pour l'aboutissement de cet engagement à voter leur candidat dès le premier tour.