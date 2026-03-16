Congo-Brazzaville: District d'Ongogni - L'école primaire de Kayes recouvre sa toiture

Emportée par une tornade le 3 mars dernier, la toiture de l'école primaire de Kayes, dans le district d'Ongogni, département de la Nkéni-Alima, vient d'être refaite par le président-candidat, Denis Sassou N'Gueso.

Le directeur local de campagne du candidat de la Majorité présidentielle dans le district d'Ongogni, Yves Fortuné Mondelé-Ngollo Ehourossia, et son adjoint, Jean Périclès Gakosso, ont effectué le 13 mars une visite au village Kayes pour se rendre compte de l'évolution des travaux. « Lorsque je suis parti pour Ollombo accueillir le président candidat, je lui ai posé le problème de cette école, c'est lui qui m'a donné les moyens pour acheter les tôles », a expliqué le député d'Ongogni visiblement comblé après avoir réfectionné la toiture.

S'agissant de la campagne électorale, elle s'est clôturée par un meeting organisé à l'esplanade du marché d'Ongogni, en présence du membre du bureau politique du Parti congolais du travail (PCT), Jean-Claude Gakosso. Devant une foule en liesse, la direction locale de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso, appuyée par l'ancien député d'Ongogni, Jean-Claude Gakosso, et l'influenceur Raphaël Ali, ont donné les dernières consignes aux électeurs. « Le 15 mars à 7 heures, Ongogni district, tout le monde, allons voter Denis Sassou N'Guesso », a lancé Jean Périclès Gakosso.

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Appelant au triomphe du candidat de la Majorité présidentielle, le membre du bureau politique du PCT a épinglé quelques faits qui méritent un vote massif en faveur de Denis Sassou N'Guesso. « Ici à Ongogni, il n'y a pas de compétition, c'est une terre traditionnelle du Parti congolais du travail, parce que le président Denis Sassou N'Guesso a beaucoup fait pour cette modeste localité. Vous savez que le dimanche, ce sera le bulletin Denis Sassou N'Guesso sans la moindre hésitation, sans le moindre atermoiement. La route Inkouélé-Ongogni-Lessanga, c'est une préoccupation au niveau du président lui-même, il l'a redit à Gamboma. Elle se fera, parce que cette route relie cette partie de notre pays à la République démocratique du Congo et même au-delà. A partir de Lessanga, nous avons un cours d'eau qui nous mène au fleuve Congo », a expliqué Jean-Claude Gakosso.

Clôturant la campagne électorale, le directeur local a exhorté la population à tenir la promesse faite au candidat Denis Sassou N'Guesso lors du méga meeting du 10 mars dernier, à Gamboma. « Le 15 mars, vous allez tous voter Denis Sassou N'Guesso pour que dès 8 heures, le match soit fini », a instruit Yves Fortuné Moundelé-Ngollo Ehourossia.

En guise de reconnaissance, les habitants de Kayes ont promis une victoire éclatante au président-candidat dès le premier tour. « Nous allons voter 100% pour le candidat Denis Sassou N'Guesso, car nous ne nous attendions pas qu'à quelques jours de l'élection présidentielle, nous pouvions avoir ces tôles », a assuré un habitant du village.