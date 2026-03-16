Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Denis Sassou N'Guesso souligne la nécessité de moraliser la vie publique

Le président-candidat à l'élection présidentielle du 15 mars, Denis Sassou N'Guesso, a clôturé, le 13 mars au boulevard Alfred-Raoul de Brazzaville, sa campagne électorale par un méga meeting qui a rassemblé des milliers de Congolais. Candidat à sa propre succession, il a souligné la nécessité d'engager une lutte implacable contre les antivaleurs, car « celui qui a volé devrait avoir honte ».

Grand favori de l'élection du 15 mars, Denis Sassou N'Guesso a salué la mobilisation, l'enthousiasme et l'engagement des milliers de Congolais qui ont bravé la chaleur et la fatigue dues au soleil accablant de la journée. S'adressant à la foule, il a indiqué que les habitants des quatorze départements du pays qu'il a parcourus ont, de façon unanime, insisté sur la nécessité de consolider la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. « Le président a dit qu'il assurera toujours et toujours la paix, la sécurité pour l'ensemble du Congo. Il en sera toujours ainsi, parce que sans la paix, la sécurité, il ne nous sera pas possible de travailler, de produire et de faire avancer notre pays. Voilà pourquoi, en toute responsabilité, lorsque le président a constaté que de mauvais esprits voulaient remettre la paix, la sécurité du peuple en danger, il a pris la décision de mettre un terme à ce désordre, surtout à Brazzaville et à Poitou-Noire », a rappelé Denis Sassou N'Guesso.

Selon lui, il faut accélérer la marche. Le président sortant a noté, en effet, que des actions positives ont été posées au cours du dernier mandat et d'autres ont été entravées par quelques difficultés. Mais le plus important est que le cap a été maintenu, ce qui reste à faire c'est d'avancer un peu plus vite. « Avancer un peu plus vite, c'est ouvrir très rapidement au travail des jeunes, des femmes, la zone industrielle de Maloukou pour leur donner des milliers d'emplois. Accélérer la marche, c'est donner la possibilité aux industriels qui ont décidé de s'installer dans la zone économique spéciale de Pointe-Noire, de s'y installer fortement, de créer des milliers et des milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes », a expliqué le président-candidat.

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Parlant du secteur agricole, Denis Sassou N'Guesso a évoqué la possibilité de donner aux producteurs des moyens importants, de soutenir leur activité, de développer à grande échelle la mécanisation, d'apporter les semences améliorées, de soutenir les coopératives, les producteurs individuels et les partenaires qui voudraient s'installer dans le pays pour développer l'agriculture. Il s'agit aussi de stimuler, a-t-il commenté, la transformation à travers la grande industrie et créer des milliers d'emplois dans le milieu rural. Pour atteindre ces objectifs, il faut l'unité et la solidarité. « Nous devons marcher unis, nous devons être fiers de notre pays, rester solidaires. Le prochain gouvernement devra tout mettre en oeuvre pour mobiliser les moyens financiers à l'intérieur du pays, les moyens propres existent.

Il suffit de prendre en main les régimes financiers, digitaliser les régimes financiers comme nous devons digitaliser toutes les administrations publiques. Nous devons nous opposer aux fuites de ressources. Il y a des niches de ressources qui existent dans le pays, nous devons d'abord les mobiliser avant de chercher d'autres appuis à l'extérieur », a projeté le président sortant. Il a insisté sur l'importance de diversifier l'économie nationale à travers le développement d'autres secteurs tels que les mines et le gaz.

Se mobiliser pour faire triompher le prochain quinquennat

Evoquant la lutte contre la corruption, l'indiscipline, le candidat de la Majorité présidentielle a rappelé que lorsqu'on parle de ces antivaleurs, le peuple ne croit pas parce qu'il n'y a jamais eu d'exemple. Désormais, il faut qu'il y ait des exemples, a-t-il souligné. Pour lui, ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir un salaire sans travailler dur se trompent. « Il faut donc que nous engageons une lutte implacable contre ces antivaleurs en menant des enquêtes pour qu'il y ait quelques exemples, croyez-moi... Mettre de l'ordre dans le comportement des Congolais, c'est-à-dire, moraliser la vie publique. Quelqu'un ne peut pas voler, sans avoir honte. Celui qui a volé devrait avoir honte. Donc il y a honte en volant. Honte au corrupteur et honte au corrompu », a estimé Denis Sassou N'Guesso.

Dévoilant les grandes lignes de son projet de société « Accélérons la marche vers le développement », le candidat de la Majorité présidentielle a annoncé sa volonté de refaire du Congo un pays producteur du cacao et du café en les transformant sur place afin de créer de nombreux emplois. « L'agro-industrie, le développement de l'agriculture au sens large, la pêche, la pisciculture, l'agriculture traditionnelle, le développement de ce secteur avec l'appui du gouvernement. L'engagement du gouvernement dans la mécanisation à grande échelle, dont l'agro-industrie, devra être un secteur d'accélération de la marche vers le développement », a-t-il poursuivi.

Le nouveau projet de société du président sortant met également un accent particulier sur la construction des infrastructures dans plusieurs domaines avec, à la clé, le désenclavement de l'arrière-pays. En vue d'y arriver, Denis Sassou N'Guesso appelle à la mobilisation des Congolais pour le triomphe du prochain quinquennat.