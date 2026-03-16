Cote d'Ivoire: Songon Agban Attié 2 - La mutuelle de développement appelle à l'unité de la communauté villageoise

Dans une déclaration faite le samedi 14 mars 2026, la Mutuelle de développement de Songon Agban Attié 2, par la voix de son secrétaire général, Yapo Jean-Claude, a appelé à l'unité dans le village à la suite d'une décision du Conseil d'État.

Cette décision a annulé l'arrêté de nomination du chef du village, N'Cho Jérôme Atsé. « La communauté villageoise respecte la décision du Conseil d'État, mais tient au respect scrupuleux des us et coutumes », a affirmé le secrétaire général de la mutuelle, en présence de membres de l'association.

Selon Yapo Jean-Claude, la mutuelle « invite le préfet du département d'Abidjan à organiser une nouvelle consultation populaire, en tenant compte des us et coutumes en vigueur afin d'entériner le choix du Nanan et de la population ».

En attendant que l'autorité préfectorale reconsidère sa décision de restaurer le chef Loba Moussan Bernabé, dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision du Conseil d'État, la communauté, selon la mutuelle, a déposé un recours en révision, pour non-satisfaction de la décision.

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En outre, un recours aux fins de sursis à exécution a également été introduit, dans l'attente de l'achèvement du processus en cours.

Après 25 ans de règne, le chef Loba Moussan Bernabé avait été destitué le 20 octobre 2020, ce qui avait conduit au choix d'un nouveau chef de village consensuel afin de ramener la paix dans la localité.

À l'issue de plusieurs démarches, N'Cho Jérôme Atsé a été désigné nouveau chef pour conduire aux destinées de Songon Agban Attié 2. Il a été présenté à la communauté villageoise le 17 juillet 2021.

Pour confirmation, une consultation populaire a été organisée le 6 octobre 2023. À l'issue de ce processus, il a obtenu son arrêté préfectoral de nomination le 16 octobre 2023.

La mutuelle rappelle que N'Cho Jérôme Atsé, chargé de défendre les intérêts du village, a par conséquent été intronisé le 19 avril 2025. Cette cérémonie d'intronisation s'est déroulée sous le haut parrainage du Premier ministre, Robert Beugré Mambé. Contre toute attente, la décision du Conseil d'État a rétabli Loba Moussan Bernabé dans ses fonctions.

L'association villageoise se dit préoccupée par le développement du village et affirme être engagée à rattraper le retard accumulé au fil des années. « La mutuelle est à votre écoute et travaille pour vous », a lancé le secrétaire général à la communauté présente.