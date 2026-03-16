Cote d'Ivoire: Ville propre/Guiglo - La jeunesse assainit le quartier « Déguerpis »

En réponse à l'appel lancé par le maire de la commune, la jeunesse du quartier Déguerpis, à Guiglo, s'est mobilisée, le samedi 14 mars 2026, dans le cadre d'une vaste opération de salubrité destinée à assainir son environnement immédiat.

Selon les informations relayées par Cavally Web TV, cette initiative, orchestrée par l'Union des jeunes de Déguerpis (Ujd), s'est déroulée sous la direction de son président, Koza Désiré. Dès les premières heures de la matinée, de nombreux jeunes, ainsi que des habitants du quartier, se sont rassemblés afin de participer activement à cette action citoyenne.

Munis de balais et d'outils divers, les participants ont procédé au balayage des artères du quartier ainsi qu'au ramassage systématique des déchets, contribuant ainsi à l'amélioration visible du cadre de vie. Au cours de cette opération d'envergure, l'ensemble des six secteurs constituant le quartier a été soigneusement nettoyé.

Toujours selon la publication, cette journée de salubrité s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation des populations à l'importance de préserver un environnement sain. Les organisateurs ont salué la mobilisation exemplaire de la jeunesse et ont encouragé les résidents à instaurer durablement une culture de propreté et de civisme.

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Par cette action collective, la jeunesse de Déguerpis réaffirme avec vigueur sa volonté de s'impliquer dans le développement local et dans l'amélioration continue des conditions de vie au sein de sa communauté.