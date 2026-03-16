Afrique de l'Est: L'Éthiopie lance de nouvelles stratégies nationales pour renforcer l'agriculture et préserver les ressources naturelles.

Addis-Abeba — Le ministère de l'Agriculture a présenté aujourd'hui deux nouvelles stratégies nationales destinées à accroître la productivité agricole tout en protégeant l'environnement.

Il s'agit de la Stratégie nationale d'agroécologie pour la transformation du système alimentaire (2026-2040) et de la Stratégie nationale de développement de l'agroforesterie (2026-2035).

Ces deux initiatives se complètent et visent à soutenir la transformation durable des systèmes agricoles et alimentaires en Éthiopie.

La stratégie d'agroécologie établit un cadre global pour promouvoir des systèmes alimentaires durables et capables de résister aux défis environnementaux, tandis que la stratégie d'agroforesterie met l'accent sur des solutions pratiques basées sur l'intégration des arbres dans les exploitations agricoles afin de renforcer les processus écologiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de la cérémonie de lancement, le ministre d'État à l'Agriculture, le professeur Eyasu Elias, a souligné que l'agriculture demeure un pilier essentiel du développement économique du pays.

Il a toutefois indiqué que plusieurs défis, notamment le changement climatique, la diminution de la fertilité des sols, la dégradation de l'environnement et la déforestation, continuent d'affecter la productivité agricole.

Malgré ces difficultés, l'Éthiopie a enregistré des avancées importantes dans le renforcement de la résilience de son système de production agricole, notamment grâce à l'empreinte verte.

Selon lui, la stratégie agroécologique contribuera de manière significative à l'amélioration de la qualité des sols, à une gestion plus efficace des ressources en eau et à la préservation de la biodiversité.

La stratégie d'agroforesterie, quant à elle, devrait jouer un rôle déterminant dans la restauration et la gestion durable des paysages forestiers et agricoles.

Le ministre d'État a également souligné que ces deux stratégies nationales seront déterminantes pour renforcer la souveraineté alimentaire du pays, améliorer les conditions de vie des agriculteurs et restaurer la fertilité des sols.

De son côté, Fanose Mekonen, responsable du développement, de la protection et de l'utilisation des ressources naturelles au sein du ministère, a insisté sur l'importance d'une coopération étroite entre les partenaires de développement et les différentes parties prenantes pour assurer la mise en oeuvre efficace de ces stratégies.