Addis-Abeba — Des responsables des médias ont indiqué à l'Agence de nouvelle éthiopienne (ENA) qu'ils mettent en place des plateformes destinées à permettre aux partis politiques participant aux 7èmes élections générales de présenter au public leurs programmes et leurs visions politiques.

Les médias jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de la démocratie, en contribuant à sensibiliser les citoyens aux enjeux politiques et en leur offrant un espace d'expression libre.

Pendant les périodes électorales, ils participent activement à l'éducation civique du public en assurant une couverture équilibrée des débats et des activités des différents partis, permettant ainsi aux électeurs de faire des choix éclairés.

Des responsables du secteur ont souligné auprès de l'ENA que les médias portent une responsabilité importante dans la promotion d'un processus électoral libre, équitable et démocratique.

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Tefera Bekele, directeur général adjoint de la division de l'information de l'ENA, a déclaré que les médias constituent des instruments essentiels pour la consolidation du système démocratique et qu'ils contribuent de manière constructive au bon déroulement des élections.

Dans cette optique, l'Agence de nouvelle éthiopienne a mis en place une cellule électorale chargée de couvrir les 7èmes élections générales.

Un plan de travail a été élaboré pour assurer la couverture des différentes phases du processus électoral : la période préélectorale, le jour du scrutin et la phase postélectorale.

L'agence s'engage ainsi à fournir des reportages rapides et de qualité sur l'actualité électorale et les sujets connexes, diffusés en langues locales et internationales.

Les élections générales, prévues pour le 1er juin 2026, se dérouleront dans un contexte où les attentes du public à l'égard de pratiques démocratiques crédibles sont particulièrement élevées.

Avec des institutions électorales qui renforcent progressivement leur indépendance et leurs capacités opérationnelles, ce scrutin devrait constituer un indicateur important de la maturité démocratique de l'Éthiopie et de la solidité de ses institutions de gouvernance.

Le gouvernement a, à plusieurs reprises, réaffirmé sa détermination à instaurer un environnement favorable à l'organisation d'élections libres, équitables et crédibles.

Dans ce contexte, les médias occupent une place centrale en offrant aux partis politiques des espaces de débat et de présentation de leurs programmes aux électeurs, à mesure que la campagne électorale s'intensifie.

Bekri Nasir, responsable du service des élections à la Société de radiodiffusion éthiopienne (EBC), a indiqué que l'institution s'appuie sur l'expérience acquise lors des 6èmes élections générales et prépare l'organisation d'un forum de débat en parallèle de sa couverture du processus électoral.

Il a également précisé que l'EBC met en place une plateforme multilingue visant à renforcer le système multipartite et à promouvoir une compétition politique fondée sur les idées.

De son côté, Dawit Mesfin, directeur général adjoint de Fana Media Corporation, a affirmé que les plateformes mises en place par la société pour les partis politiques concurrents jouent un rôle essentiel en aidant les citoyens à mieux comprendre les différentes alternatives politiques.

Selon lui, ces plateformes offrent aux partis la possibilité de présenter librement leurs programmes au public grâce à une répartition équitable du temps d'antenne, permettant ainsi aux citoyens de voter en connaissance de cause lors des 7èmes élections générales.

Il a également souligné que l'environnement médiatique actuel contribue à favoriser l'émergence d'une culture politique fondée sur la primauté des idées.

Les nouvelles plateformes de débat politique mises en place par les médias marquent une rupture avec les pratiques antérieures de confrontation accusatrice et participent à l'instauration d'un climat démocratique prometteur.

Les responsables des médias ont enfin réaffirmé leur engagement à continuer de soutenir une compétition politique constructive reposant sur la diversité et la richesse des idées.