Angola: OMATAPALO prévoit d'étendre ses services au Mozambique

26 Février 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le groupe angolais OMATAPALO a annoncé jeudi l'expansion internationale de ses services au Mozambique, suite à une audience accordée par le président du pays, Daniel Francisco Chapo, au président du Conseil exécutif du groupe, Pedro Santos.

Selon Pedro Vieira Santos, d'après un communiqué de l'institution parvenu à l'ANGOP, cette expansion au Mozambique s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à consolider sa présence en Afrique subsaharienne, réaffirmant que le groupe mobilise les ressources nécessaires à cette opération.

La note indique que la présence du groupe au Mozambique renforce sa position de destination stratégique pour les investissements privés, notamment dans les secteurs à fort impact économique, en phase avec la croissance durable et l'intégration régionale.

Fondé en 2003, le groupe OMATAPALO est un important conglomérat d'entreprises fortement implanté en Angola et actif dans de multiples secteurs stratégiques de l'économie, notamment l'ingénierie et la construction, l'énergie et les infrastructures, la métallurgie, les installations électriques, l'immobilier et la gestion d'actifs, le tourisme et l'hôtellerie, les mines, l'agroalimentaire, la pêche et les activités maritimes.

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