Cote d'Ivoire: Sécurité maritime - Des acteurs du golfe de Guinée formés au pilotage, à la maintenance et au droit social

L'Institut de sécurité maritime international (Ismi) a organisé, le vendredi 13 mars 2026, la clôture d'une série de trois stages de formation destinés aux professionnels du golfe de Guinée. Soutenu par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Onudc), le gouvernement italien et la Direction générale des affaires maritimes, ce programme a permis de renforcer les compétences en pilotage, en maintenance d'embarcations et en droit social maritime, en vue d'améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations en mer.

Le premier stage, qui portait sur la « Formation à la conduite et à l'entretien des bateaux pour les organismes chargés de l'application de la loi maritime dans le golfe de Guinée », a été organisé par l'Onudc, avec le financement du gouvernement italien et le concours logistique de l'Ismi. Il a réuni une douzaine de participants venus de différents pays du golfe de Guinée.

Pendant un mois, ces professionnels se sont formés aux techniques avancées de pilotage, aux opérations d'interception et de visite en mer, ainsi qu'à la maintenance préventive et corrective des embarcations. « La disponibilité et l'efficacité des moyens nautiques dépendent avant tout de personnels qualifiés et conscients de leurs responsabilités », a déclaré le colonel Aké Lazare Abé, directeur de l'Ismi.

Pour sa part, le colonel Aké José Nixolr, représentante du secrétaire permanent de l'Action de l'État en mer (Sepcim-Aem), a insisté sur la mise en pratique des connaissances acquises afin de renforcer la présence et l'efficacité de l'action de l'État en mer.

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Quant à Attisso Kodjo, représentant du bureau national de l'Onudc, il a rappelé que le Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime soutient les États dans la gouvernance maritime et la sécurité en mer.

Roberta Di Lecce, ambassadrice d'Italie en Côte d'Ivoire, a salué l'esprit de coopération et l'engagement des participants. Elle a réaffirmé la volonté de l'Italie de poursuivre son appui aux initiatives de renforcement des capacités dans le domaine maritime.

Par ailleurs, l'Ismi a organisé deux autres stages de formation, dont l'un portait sur « l'initiation à la navigation et à la sécurité maritime (niveau 2) », destiné à améliorer les compétences opérationnelles des acteurs maritimes, et l'autre concernait le « droit social maritime », afin de sensibiliser les marins aux obligations légales, à la gestion des conflits entre armateurs et professionnels de la mer, ainsi qu'à la protection des droits des travailleurs dans le secteur maritime.

Organisées par la Direction générale des affaires maritimes, ces sessions ont permis aux participants de se familiariser avec les bonnes pratiques opérationnelles et les obligations légales pour une meilleure sécurité des espaces maritimes.

À travers ces sessions de formation, l'Ismi et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur d'une coopération régionale renforcée et durable. L'objectif est de développer les compétences des acteurs maritimes, de favoriser le partage d'expertise et d'encourager l'adoption de bonnes pratiques internationales.

Cette initiative s'inscrit dans les efforts régionaux visant à sécuriser les activités portuaires et à garantir un environnement juridique fiable, contribuant ainsi au commerce maritime et au développement économique des États du golfe de Guinée.