Cote d'Ivoire: PSG - Olympique Lyonnais - Un dîner de gala scelle l'amitié sportive entre la Côte d'Ivoire et la France

En prélude à la très attendue finale de la Ligue féminine de football professionnel (LFFP) opposant le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais, le ministre ivoirien des Sports, Adjé Silas Metch, a pris part, le vendredi 13 mars 2026, à un dîner de gala organisé au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Une rencontre placée sous le signe de la fraternité et du rapprochement entre la Côte d'Ivoire et la France.

Cette soirée conviviale s'est déroulée en présence du ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, de plusieurs ambassadeurs, ainsi que de nombreuses personnalités du monde sportif ivoirien et français.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre Adjé Silas Metch a d'abord souhaité la bienvenue en terre ivoirienne aux deux équipes finalistes, à leurs encadrements techniques ainsi qu'aux différentes délégations présentes. « Votre présence parmi nous honore notre pays et contribue à faire d'Abidjan, le temps de cette finale, un véritable carrefour du sport, du partage et de la fraternité », a-t-il déclaré.

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Le patron du sport ivoirien a également salué le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour accueillir cet événement d'envergure internationale. Selon lui, cette décision traduit la confiance accordée au pays et confirme sa capacité à organiser de grandes compétitions sportives. « Ce choix témoigne de la place qu'occupe désormais la Côte d'Ivoire dans l'organisation des grands rendez-vous sportifs internationaux », a-t-il souligné.

Pour Adjé Silas Metch, le sport demeure un puissant vecteur de rapprochement entre les peuples. Il a rappelé que le football, au-delà de la compétition, constitue un formidable outil de dialogue entre les cultures. « Ce dîner officiel n'est pas seulement un moment de convivialité. Il symbolise également la fraternité entre deux grandes équipes qui, demain, s'affronteront sur le terrain avec détermination et passion, mais toujours dans le respect mutuel et l'éthique sportive », a-t-il indiqué.

Le ministre a enfin exprimé la fierté de la Côte d'Ivoire d'accueillir les délégations françaises et les acteurs de cet événement sportif. « La Côte d'Ivoire est heureuse et fière de vous recevoir. Nous espérons que vous garderez de votre séjour dans notre pays le souvenir d'une nation hospitalière, attachée à la paix, au dialogue des cultures et à la promotion du sport comme facteur de développement et de cohésion sociale », a-t-il affirmé.

Avant de conclure, Adjé Silas Metch a formulé le voeu que cette finale entre le PSG et l'Olympique Lyonnais soit une véritable fête du football. Une rencontre spectaculaire et mémorable pour tous les passionnés du ballon rond.