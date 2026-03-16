Congo-Kinshasa: Troubles au marché Bakuadianga de Mbuji-Mayi - Plusieurs blessés graves

Une opération de délogement des vendeurs, menée vendredi 13 mars au grand marché Bakuadianga de Mbuji-Mayi (Kasaï-Oriental), a dégénéré en affrontements violents. Le bilan fait état d'un homme blessé par balle, de trois autres personnes grièvement touchées, dont un policier, selon les autorités locales.

Le maire de Mbuji-Mayi explique que les forces de l'ordre étaient déployées pour délocaliser les vendeurs de planches vers le marché Watrafa, communément appelé « Simis ». Sur place, les policiers ont tenté de démonter certains hangars, mais se sont heurtés à une résistance farouche des propriétaires, appuyés par des jeunes du marché. La tension a rapidement dégénéré en jets de pierres.

Pour se protéger, un policier a ouvert le feu à balles réelles, atteignant un homme au bras. Dans la mêlée, un agent de police a perdu deux dents et un autre civil a été grièvement blessé.

Tous les blessés ont été conduits au centre hospitalier pour recevoir des soins.

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Cette opération fait suite à une décision, prise il y a près d'un an par la mairie de Mbuji-Mayi, visant à déplacer les vendeurs de planches afin de réduire les risques d'accidents sur l'avenue Kalonji.

Si la majorité des commerçants avaient accepté la mesure, un petit groupe continue de s'y opposer, provoquant régulièrement des tensions.