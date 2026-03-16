Sénégal: Présidentielle au Congo - Toutes les dispositions prises pour une élection transparente (ambassadeur)

Dakar — La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a pris toutes précautions pour que le scrutin présidentiel prévu dimanche en République du Congo se déroule en toute transparence, a assuré l'Ambassadeur congolais à Dakar Luc-Jean Saint-Vito AKa-Evy.

"La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a pris ses précautions et tout est fin prêt pour que les élections se passent dans des conditions tout à fait transparente", a-t-il dit à une équipe de journalistes de l'Agence de presse sénégalaise (APS) en prélude du scrutin prévu dimanche.

Les forces de sécurité ont déjà voté, jeudi, a t-il indiqué, soulignant que les bulletins de vote et les urnes, etc, ont été convoyés dans les différentes régions du Congo.

Le diplomate congolais a assuré que "sur le plan de la sécurité, le ministère de l'Intérieur a pris toutes ses dispositions pour que ça se passe plutôt bien et donc il n'y a pas de raison pour que le 15 mars, les Congolais ne puissent pas voter dans des conditions agréables".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, cette élection qui va se "tenir dans un cadre tout à fait approprié" représente un évènement important "dans la vie politique de la nation" congolaise.

Il a rappelé qu'un "grand dialogue", regroupant tous les acteurs politiques, a été récemment organisé. "Ce dialogue n'est rien d'autre que la consécration de la vie de l'activité politique au Congo et [pour] chaque élection majeure, il y a toujours ce dialogue entre les partis politiques pour voir et dans quel cadre organiser ces élections", a-t-il expliqué.

Selon Luc-Jean Saint-Vito AKa-Evy, les sept candidats en lice auront leurs représentants dans chaque bureau de vote.

Le diplomate a fait part de son souhait de voir ces joutes électorales se passer "dans la confraternité, le calme, la paix, dans la joie d'être citoyen congolais".

Sept candidats dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, sont en lice pour le scrutin prévu dimanche.

Quelque 3 millions 204 mille 054 électeurs sont attendus dans les 6.508 bureaux de vote, rapporte l'Agence congolaise de presse (ACI).