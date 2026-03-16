Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars 2026 - Ferréol Gassackys boucle la campagne à Poto-Poto 3 par la rencontre avec les jeunes

Le directeur de campagne local du candidat Denis Sassou N'Guesso, à Poto-Poto 3, Ferréol Gassackys, a bouclé la campagne présidentielle dans sa circonscription par la rencontre avec les jeunes de 18 à 30 ans des quartiers 34 et 35.

La rencontre destinée aux jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans avait pour but de les inviter à aller voter massivement pour le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso, le 15 mars. «Nous avons un adversaire fort qui s'appelle "abstention". Nous devons tous battre cet adversaire. C'est pourquoi, le 15 mars, nous devons tous massivement aller voter pour notre champion, le candidat président Denis Sassou N'Guesso. C'est le seul grand message que j'ai à vous délivrer», s'est adressé Ferréol Gassackys à la jeunesse.

De même, le directeur local de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso à Poto-Poto 3 a demandé à la jeunesse de toujours garder confiance, parce que l'avenir leur appartient. «Gardez toujours confiance, le Congo a besoin de vous. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais cela va arriver. Que l'on veule ou pas, on va toujours vous utiliser, parce que c'est vous la génération de demain, parce que nous autres allons partir d'une manière ou d'une autre. Et c'est vous qui allez nous remplacer. Cependant, j'insiste sur la date du 15 mars. Allez tous dès 7h-8h du matin dans les urnes, voter pour notre candidat Denis Sassou N'Guesso», a-t-il insisté.

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Nonobstant cette frange d'âge, les grandes personnes se sont manifestées à cette rencontre. A cet effet, la vice-présidente de la direction locale de campagne de Poto-Poto, Aimée Solange N'Tsila, les a invitées à accomplir l'acte important le 15 mars. «Comme le directeur local de campagne vient de dire, tout ce que nous allons faire pour les parents qui sont venus ici, c'est de prendre nos femmes, nos jeunes filles et garçons, les amener dans les bureaux de vote, accomplir le devoir civique», a-t-elle assuré.

Le directeur local de campagne à Poto-Poto 3, Ferréol Gassackys, avait donné des consignes à la population des quartiers 34 et 35 d'être présente au grand meeting du boulevard Alfred-Raoul, avec pour point de repère le collège d'enseignement général Ganga-Edouard.

Notons que bien avant la rencontre avec la jeunesse, l'équipe locale de campagne a visité les ambassades, puis a rencontré les sages des quartiers 34 et 35. Dans son message, Ferréol Gassackys a insisté sur le vivre ensemble et le vote du 15 mars. «Il faut voter pour notre candidat, Denis Sassou N'Guesso», leur a-t-il demandé.