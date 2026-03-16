Congo-Brazzaville: Election présidentielle - des cadres analysent les enjeux du projet de société du candidat Denis Sassou N'Guesso

Les enjeux du projet de société du président sortant, candidat à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, ont été débattus, le 12 mars à Brazzaville, lors d'un déjeuner de presse organisé par les Cadres responsables pour l'action citoyenne (Crac), une plateforme d'échanges présidée par Luc Missidimbazi.

La rencontre a été animée par des cadres administratifs et experts économiques, apolitiques, acteurs essentiels dans la conception et la mise en oeuvre des politiques publiques. Ces derniers ont scruté avec professionnalisme le projet de société du président sortant, Denis Sassou N'Guesso, afin de donner leur avis sur sa portée socio-économique.

« Avant l'élection présidentielle, le candidat de la majorité présidentielle avait déjà des grandes réalisations en cours d'exécution. Ces cadres apolitiques sont donc venus évaluer la faisabilité de ce programme pour se faire une idée de ce qui est déjà fait, mais aussi de ce qui reste à faire, afin de donner leur avis sur les enjeux économiques dudit projet de société », a expliqué le coordonnateur du Crac, Luc Missidimbazi.

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Dans le fond, les discussions se sont focalisés sur la recherche scientifique, le renforcement du capital humain, les finances, la digitalisation des recettes, la dette publique, la réforme de l'administration publique, la création des emplois, mais aussi et surtout sur la privatisation des entreprises publiques.

Dix secteurs stratégiques que le candidat estime essentiels pour accélérer le développement économique du Congo.

Les Crac est une plateforme indépendante qui regroupe des personnalités non affiliées à des partis politiques, mais qui oeuvrent pour le développement du pays.