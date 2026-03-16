Congo-Kinshasa: Des combattants Mobondo se rendent aux FARDC au Maï-Ndombe et remettent 16 armes de guerre

Des combattants Mobondo se sont rendus jeudi 12 mars 2026 aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) lors d'une cérémonie organisée au village de Kinsele, sur la route nationale N°17, en territoire de Kwamouth, dans la zone des opérations Ngemba, dans la province du Maï-Ndombe, complétant la série de redditions d'éléments de la rébellion Mobondo. Seize armes de guerre ont été également remises à l'armée.

Selon les autorités militaires, l'arsenal récupéré comprend notamment un PKM, dix fusils d'assaut AK-47 et cinq armes de calibre 12, ainsi que plusieurs munitions de guerre.

La cérémonie de remise s'est déroulée en présence d'une délégation du ministère de la Défense, marquant une nouvelle étape dans le processus de reddition engagé dans cette zone affectée par les violences armées.

Des combattants Mobondo déposent les armes

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Outre ces armes, plusieurs combattants de la milice Mobondo se sont également rendus à l'armée régulière dans le cadre du processus en cours. Le porte-parole des opérations Ngemba, le capitaine Antony Mualushayi, affirme que ces redditions témoignent d'une volonté réelle de certains rebelles de quitter la lutte armée.

Le commandement militaire encourage ainsi d'autres membres du groupe à suivre cet exemple afin de contribuer au retour de la stabilité dans cette partie de l'ouest de la RDC.

Les combattants transférés à Kinshasa

D'après les autorités militaires, les combattants qui se sont rendus ainsi que les armes récupérées ont été transférés à Kinshasa pour la poursuite du processus administratif et sécuritaire prévu dans ce type de situation.

L'armée assure suivre de près l'évolution de ces redditions dans la zone de Kwamouth, tout en poursuivant ses opérations pour restaurer l'ordre et la sécurité dans la région.