Congo-Kinshasa: RDC - le PAM lance un vol humanitaire international entre Bunia et Entebbe

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a inauguré jeudi 12 mars son premier vol humanitaire international destiné à renforcer l'accès humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'appareil, opéré par le United Nations Humanitarian Air Service (UNHAS), a effectué son premier trajet entre Bunia et Entebbe en Ouganda, avec une escale à Beni.

Plusieurs agents humanitaires ont embarqué à bord pour ce vol inaugural, qui vise à faciliter la mobilité des organisations humanitaires et à améliorer l'acheminement de l'aide dans une région confrontée à une crise alimentaire persistante.

Faciliter l'accès humanitaire dans l'Est

Selon le coordonnateur de la zone Est du PAM en RDC, Ollo Sib, cette initiative répond à l'ampleur des besoins humanitaires dans la région.

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« Au moment où je vous parle, nous avons plus de dix millions de personnes en insécurité alimentaire. Cela signifie que ces personnes n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires de base sans assistance », explique-t-il.

Pour le responsable humanitaire, l'ouverture de cette liaison aérienne permettra d'améliorer considérablement l'accès aux zones où les populations ont besoin d'aide.

« Avec l'inauguration du vol Bunia-Beni-Entebbe, les acteurs humanitaires seront plus mobiles dans toute la partie Est de la RDC. Cela permettra également d'acheminer davantage de biens et services au profit des populations », ajoute-t-il.

Une logistique humanitaire renforcée

Au-delà de la mobilité des équipes, ce nouveau vol devrait aussi réduire les coûts logistiques et améliorer l'efficacité de la réponse humanitaire dans l'Est du pays, une région marquée par l'insécurité et les difficultés d'accès par voie terrestre.

Le PAM encourage ainsi les organisations humanitaires et leurs partenaires à utiliser la plateforme de réservation mise en place par l'UNHAS pour planifier leurs déplacements.

Étant donné qu'il s'agit d'un vol international, les responsables du programme rappellent toutefois que certaines procédures administratives supplémentaires sont nécessaires et invitent les utilisateurs à réserver leurs places à l'avance.