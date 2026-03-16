Congo-Kinshasa: Pénurie d'eau potable dans plusieurs quartiers de Kinshasa

Dans certains quartiers de Kinshasa, l'eau potable devient de plus en plus difficile à trouver. Bidons jaunes à la main pour les uns, bassins sur la tête pour les autres, les habitants passent parfois plusieurs heures à la recherche de cette denrée essentielle.

Depuis plusieurs jours, l'eau ne coule plus régulièrement aux robinets. Les habitants sont contraints de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau potable. Chaque jour, femmes, hommes et enfants font la queue devant les rares points d'eau encore disponibles.

Cette pénurie complique le quotidien de nombreux ménages. Certains habitants affirment qu'ils sont parfois obligés d'acheter de l'eau auprès des revendeurs.

Pour avoir cette denrée vitale, beaucoup de ménagères de quartiers Petro-Congo, Abattoir, Mfumu-Suka, Lundula (Masina) s'amassent chaque matin et soir devant des forages aménagés dans quelques parcelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un autre habitant de Kasa-Vubu lance un appel aux autorités afin qu'ils trouvent une solution à leur problème dans un délai responsable.

Les habitants de la commune de Kasa-Vubu confrontés à ce problème espèrent une solution rapide pour rétablir l'approvisionnement en eau potable dans cette partie de la ville. Radio Okapi n'a pas pu obtenir la réaction de la Régie de distribution d'eau (REGIDESO) à ce sujet.

Dans un communiqué publié le 7 mars, la direction de la REGIDESO Kin-Est annonçait la pénurie et perturbations dans une bonne partie de la ville. Ces désagréments, causés par des "pannes des équipements électromécanique au captage" de l'usine de traitement d'eau potable de N'djili.

Plusieurs quartiers et communes ont été ainsi (ou sont encore) affectés, notamment :

Masina

N'djili

Kasa-Vubu

Selembao

Ngiri-Ngiri

Barumbu

Gombe

Kalamu

Mont-Ngafula