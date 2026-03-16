Cameroun: Consty Eka - Révélations sur un décès sous tension en Côte d'Ivoire

Trois zones d'ombre structurent le dossier Consty Eka. L'absence d'autopsie. Un conflit sur l'inhumation. La disparition d'un témoin clé. Pour une figure majeure de l'audiovisuel, ces silences interrogent.

Un décès qui fracture famille et opinion

Le décès de Consty Eka a été annoncé sans précision médicale publique. Figure emblématique des médias, il comptait des milliers d'admirateurs entre Abidjan et Yaoundé. Selon ses proches, sa volonté était d'être inhumé à Mvolyé, au Cameroun, auprès de ses parents.

Cette dernière volonté se heurte à un projet d'inhumation à Offa, village ivoirien situé à environ 100 kilomètres d'Abidjan. Au centre des critiques, une épouse revendiquant la qualité de veuve légale. Sa soeur, la chanteuse Nayanka Bell, est accusée d'appuyer cette option. Les opposants dénoncent une rupture avec ses racines camerounaises.

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Autopsie refusée et témoin disparu

Le point nodal reste l'absence d'autopsie. L'autopsie se définit comme un examen médico-légal visant à déterminer les causes exactes d'un décès. Dans les cas de personnalité publique, elle constitue un outil de transparence. Or, selon des proches du dossier, la veuve présumée aurait refusé toute procédure médico-légale.

Un nom circule avec insistance : Samba. Ce ressortissant sénégalais aurait été présent lors des derniers instants. Depuis, il serait introuvable. Cette disparition alimente les spéculations sur les circonstances réelles du décès de Consty Eka.

Naturalisation et bataille de légitimité

Le débat dépasse la sphère familiale. Il interroge la portée d'une naturalisation ivoirienne face à l'identité d'origine. La naturalisation se définit comme l'acquisition juridique d'une nationalité par décision administrative. Elle n'efface pas l'attachement symbolique à une terre natale.

Les critiques parlent d'« exil posthume ». Les partisans de l'inhumation en Côte d'Ivoire invoquent un ancrage local durable. Ce conflit révèle une bataille de légitimité. Qui décide du lieu de sépulture d'une figure publique ? La famille légale, la famille biologique, ou l'État ?

Enjeux judiciaires et diplomatiques

À court terme, l'absence d'enquête formelle fragilise la confiance. Les autorités ivoiriennes sont interpellées sur leur rôle. Une clarification médico-légale pourrait apaiser les tensions. Sans réponse, la polémique risque de s'amplifier sur les réseaux sociaux.

À moyen terme, l'affaire Consty Eka pourrait devenir un précédent. Elle pose la question de la gestion des successions symboliques transnationales. Entre Cameroun et Côte d'Ivoire, l'enjeu dépasse un simple lieu d'inhumation. Il touche à la mémoire collective et à la crédibilité institutionnelle.

La question demeure entière : de quoi est réellement mort Consty Eka, et qui a intérêt à maintenir l'opacité ?