Sénégal: Hydrocarbures - Petrosen et le FONGIP lancent un fonds de 5 milliards FCFA pour soutenir les communautés locales

Dans un contexte marqué par l'essor de l'industrie pétrolière et gazière au Sénégal, Petrosen Holding et le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) ont signé, ce vendredi à Dakar, une convention de partenariat destinée à renforcer le soutien économique aux populations vivant à proximité des zones d'exploitation.

L'accord prévoit la mise en place d'un fonds de garantie renouvelable doté d'une enveloppe initiale de cinq milliards de francs CFA. Le dispositif cible en priorité les groupements économiques, les coopératives et les communautés villageoises établis dans les régions de Fatick et de Saint-Louis, où se concentrent plusieurs projets liés à l'exploitation des hydrocarbures. Selon le directeur général de Petrosen Holding, Alioune Guèye, ce mécanisme vise à offrir « des solutions concrètes et des alternatives économiques » aux communautés impactées par les activités pétrolières et gazières.

Le fonds permettra notamment de faciliter l'accès au crédit, avec un taux d'intérêt inférieur à 10 % et une maturité proche de cinq ans. L'objectif est d'encourager l'entrepreneuriat local, de soutenir des initiatives économiques et de favoriser la diversification des sources de revenus dans ces territoires. La gestion opérationnelle du dispositif reposera en grande partie sur l'expertise du Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP).

L'institution prévoit de mobiliser son réseau de partenaires financiers banques commerciales et institutions de microfinance afin de structurer une offre de financement adaptée aux besoins des bénéficiaires. Son administratrice générale, Ndèye Fatou Mbodj, a assuré que le fonds sera géré de manière « professionnelle et efficace », avec un suivi rigoureux des dossiers et une reddition régulière des comptes. Grâce à ce mécanisme de garantie, les promoteurs du projet espèrent générer un effet de levier financier pouvant atteindre jusqu'au triple de la dotation initiale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Répondre aux préoccupations des populations

Cette initiative intervient alors que le Sénégal est entré dans une nouvelle phase de son développement énergétique, avec le démarrage de la production pétrolière en 2024, suivi de celle du gaz quelques mois plus tard. Si ces découvertes ouvrent des perspectives économiques importantes pour le pays, elles suscitent également des inquiétudes parmi les populations vivant dans les zones côtières et les régions concernées par les projets d'exploitation. Pêcheurs et communautés locales redoutent notamment les impacts environnementaux susceptibles d'affecter la biodiversité marine et leurs moyens de subsistance traditionnels.

Pour Alioune Guèye, la démarche s'inscrit dans une vision plus large de responsabilité sociétale : « L'énergie n'a de valeur que si elle améliore la vie des femmes et des hommes que nous servons », a-t-il affirmé. Avec ce fonds de garantie, les autorités et les acteurs du secteur entendent ainsi mieux associer les communautés locales aux retombées économiques de l'exploitation des hydrocarbures, dans un contexte où la gestion équitable de ces nouvelles ressources constitue un enjeu majeur pour le pays.