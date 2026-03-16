Congo-Kinshasa: Une érosion géante menace d'engoutir le quartier Kingu de Kindu

13 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une érosion gigantesque menace depuis plusieurs années la vie quotidienne des habitants du quartier Kingu dans la commune de Selembao. Chaque jour, les riverains assistent impuissants à l'aggravation d'un phénomène qui met en danger leur environnement et leur sécurité.

Malgré la mobilisation des véhicules de l'hôtel de ville par l'ancien gouverneur André Kimbuta pour évacuer les immondices et tenter de combler cette érosion, la situation reste jusqu'à ce jour préoccupante.

Les riverains redoutent le pire. Pour eux, il suffirait d'une seule pluie pour emporter les maisons environnant l'érosion dite « Parlement », située dans la cité Camping.

Apo Malonga, expert en lutte contre les érosions et habitant de cette zone, estime qu'il faudrait construire des caniveaux adaptés à ce milieu accidenté. L'ampleur du phénomène, poursuit-il, fait suite aux constructions d'immeubles qui ne respectent pas les règles de canalisation des eaux:

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« ...Dans cette zone du Camping, on peut observer trois importantes têtes d'érosion, situées sur les avenues Wado, Maman Mobutu et de la Paix. Ce que nous sollicitons du gouvernement, c'est la construction de caniveaux pour diriger ces eaux... »

Un autre habitant deplore le fait que « plusieurs maisons d'habitation ont disparu. S'ils (les occupants) nous abandonnent, nous ne savons pas où aller. Nous risquons un jour de passer la nuit à la belle étoile ».

Le quartier Kingu figure parmi les zones de la commune de Selembao les plus touchées par les têtes d'érosion.

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