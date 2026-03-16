Sénégal: Santé - Un partenariat de 74,2 milliards FCFA signé entre le Sénégal et les Etats-Unis

14 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. DIEME

Le Sénégal et les États-Unis d'Amérique ont signé vendredi un mémorandum d'entente pour renforcer le système de santé sénégalais. Ce partenariat est estimé, selon une note du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à 74,2 milliards de francs CFA.

En réalité, ce partenariat repose sur un cofinancement de 135 millions de dollars, soit 72 millions de dollars financés par le Sénégal et 63 millions de dollars apportés par les États-Unis.

« L'objectif de ce partenariat est de renforcer la surveillance épidémiologique, les laboratoires, les ressources humaines en santé et la transformation numérique du système de santé », souligne la tutelle.

Ainsi, pour le Sénégal, cette nouvelle initiative constitue un « pas important » vers un système de santé plus résilient, performant et durable.

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