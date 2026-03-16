Ethiopie: La coopération éthiopienne-norvégienne en cardiologie, un exemple marquant de partenariat sanitaire - Président Taye

Addis-Abeba — Le président Taye Atske Selassie a souligné que la coopération entre l'Éthiopie et la Norvège dans le domaine de la cardiologie illustre de manière concrète les bénéfices de la collaboration internationale pour améliorer les services de santé.

S'exprimant à Addis-Abeba lors d'un symposium célébrant une décennie de partenariat, le chef de l'État a indiqué que cette initiative démontre comment des pays peuvent unir leurs efforts pour relever des défis médicaux complexes et faciliter l'accès à des traitements spécialisés.

Selon lui, cette collaboration a produit des résultats importants dans le domaine des soins cardiaques et représente non seulement une réussite médicale, mais également le reflet des relations diplomatiques solides qui unissent l'Éthiopie et la Norvège depuis longtemps.

Le président a affirmé que ce partenariat a permis d'intégrer des traitements essentiels dans le système de santé national, tout en mettant en évidence l'importance de la coopération internationale dans le développement des services médicaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également salué l'engagement des professionnels de santé norvégiens ainsi que la contribution déterminante des médecins, infirmiers et techniciens éthiopiens qui ont soutenu et développé le programme au fil des années.

Taye Atske Selassie a par ailleurs souligné que la pérennité de cette initiative repose sur le transfert continu de connaissances, la formation des professionnels et le renforcement des capacités locales du système de santé.

Le président a réitéré la volonté du gouvernement de promouvoir des partenariats internationaux durables dans différents secteurs, tout en rappelant que la coopération entre l'Éthiopie et la Norvège remonte aux années 1970.

Il a également mis en avant le rôle des institutions nationales de recherche dans l'avancement des connaissances médicales et la formation des professionnels, citant notamment l'Institut de recherche Armauer Hansen comme un centre d'excellence reconnu pour ses contributions scientifiques et son engagement humanitaire.

Réaffirmant les efforts du pays pour moderniser son système de santé, le président a indiqué que le gouvernement poursuit le développement des infrastructures sanitaires et s'efforce de garantir un accès équitable et abordable aux services de santé pour tous les citoyens.

Il a en outre appelé à une participation accrue du secteur privé dans les initiatives visant à renforcer la durabilité des programmes de santé.

De son côté, la ministre de la Santé, Mekdes Daba, a déclaré que ce partenariat représente dix années d'échanges professionnels et d'engagement commun en faveur de l'amélioration des soins cardiaques en Éthiopie.

Elle a salué l'apport des spécialistes norvégiens, dont les actions de formation et de mentorat ont contribué à renforcer les compétences des professionnels locaux et à améliorer la prise en charge des patients souffrant de maladies cardiovasculaires.

Selon elle, plus de cinq mille interventions chirurgicales complexes ont été réalisées au cours des cinq dernières années grâce à l'intervention de volontaires étrangers, qui ont également assuré le transfert de leurs compétences aux équipes médicales locales.

La ministre a par ailleurs indiqué que l'Éthiopie a enregistré des progrès notables dans le développement des soins de santé primaires et dans l'amélioration des indicateurs de santé publique.

Elle a toutefois souligné que les maladies cardiovasculaires constituent un défi croissant, contribuant à des décès prématurés et à des difficultés économiques pour de nombreuses familles.

Dans ce contexte, le gouvernement met en oeuvre une stratégie globale axée sur la prévention, le dépistage précoce et l'élargissement de l'accès à des traitements de qualité, tout en intégrant les maladies non transmissibles, notamment les affections cardiovasculaires, dans les priorités nationales de santé.

Mekdes Daba a affirmé que la coopération entre l'Éthiopie et la Norvège démontre le potentiel transformateur d'un partenariat technique durable, tout en soulignant la nécessité de poursuivre les investissements dans la formation et le perfectionnement professionnel.

Selon elle, maintenir la dynamique de la dernière décennie pourrait accélérer davantage les progrès en matière de santé dans le pays.

Le symposium a également servi de plateforme pour évaluer les avancées réalisées et examiner les défis restants dans le renforcement des services de cardiologie à l'échelle nationale.

Le chargé d'affaires de l'ambassade royale de Norvège en Éthiopie, Elnor Gasanov, a pour sa part affirmé que la coopération en cardiologie et en chirurgie cardiaque illustre ce qui peut être accompli grâce à l'engagement de professionnels qualifiés, à des institutions solides et à des partenariats durables.

Selon lui, cette initiative marque une transition importante : elle passe d'une assistance ponctuelle à la construction de capacités locales durables intégrées aux systèmes et aux priorités nationales.

Il a enfin exprimé sa reconnaissance envers les cliniciens, chercheurs, formateurs et responsables politiques qui ont contribué au programme, soulignant que leurs efforts ont non seulement sauvé des vies, mais également contribué à renforcer la résilience du système de santé éthiopien.

Gasanov a réaffirmé l'engagement de la Norvège à soutenir le développement des services cardiovasculaires en Éthiopie et a appelé à poursuivre et approfondir ce partenariat dans les années à venir.